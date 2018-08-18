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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:11
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Да, сейчас как-то активизировались.
а вы каким боком к продавцам?
А я... это... ну... тоже продаю.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:16
airmax78 написав: Жека79 написав:
кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.
Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?
Да, сейчас как-то активизировались. А то, в самом деле, весь январь - тишина.
А Вы чё продаете?
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:17
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
Да, сейчас как-то активизировались.
а вы каким боком к продавцам?
А я... это... ну... тоже продаю.
В "Благовест" или "Парклейн" устроились?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:17
somilitark написав: Жека79 написав:
пс. если че продаю готовое, не котлован и не воздух
ХШ 19?
Предложите Максику,сэкономите на посредниках
хш не продается. такая корова нужна самому. Один из самых рентабельных объектов
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:18
airmax78 написав:
3 36-этажных башни с общим 5-этажным стилобатом. Сложной формы. Недалеко от центра. У всех на виду. У всех. Вентфасады, модные мопы, веселенькое остекление. Главное чтобы не испохабили на завершающей стадии или уже на стадии эксплуатации. Однозначно знаковый проект что для КГС, что для Киева в целом. ТТ - ты еще пойди найди. А это будут видеть все, кто приезжает в Киев.
вижу съезд с Победы на Воздухофлотский и поворот на Индустриальную заставленным в два ряда.
там и так полнейшая транспортная жо.па, а будет еще веселее.
одним словом, знаково.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:23
Жека79 написав: somilitark написав: Жека79 написав:
пс. если че продаю готовое, не котлован и не воздух
ХШ 19?
Предложите Максику,сэкономите на посредниках
хш не продается. такая корова нужна самому. Один из самых рентабельных объектов
Зато Максику по деньгам подходит и стены кирпичные,тепло ине дорого во всех смыслах,жаль,так и будет человек до пенсии обвала ждать,ну что вы за люди такие?(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:27
Yuri_T написав: airmax78 написав:
3 36-этажных башни с общим 5-этажным стилобатом. Сложной формы. Недалеко от центра. У всех на виду. У всех. Вентфасады, модные мопы, веселенькое остекление. Главное чтобы не испохабили на завершающей стадии или уже на стадии эксплуатации. Однозначно знаковый проект что для КГС, что для Киева в целом. ТТ - ты еще пойди найди. А это будут видеть все, кто приезжает в Киев.
вижу съезд с Победы на Воздухофлотский и поворот на Индустриальную заставленным в два ряда.
там и так полнейшая транспортная жо.па, а будет еще веселее.
одним словом, знаково.
юра, пешочком пешочком, натянув кепку и зажав нос быстро бежать в спасителный ареал уютных хрущиков
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:27
Рыба-сом написав: airmax78 написав: Жека79 написав:
кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.
Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?
Да, сейчас как-то активизировались. А то, в самом деле, весь январь - тишина.
А Вы чё продаете?
Ну, такое... Можно было бы, наверное, уже успокоиться. Но нет пределов совершенству. "Модные Мопы Манят".
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:29
Yuri_T написав: airmax78 написав:
3 36-этажных башни с общим 5-этажным стилобатом. Сложной формы. Недалеко от центра. У всех на виду. У всех. Вентфасады, модные мопы, веселенькое остекление. Главное чтобы не испохабили на завершающей стадии или уже на стадии эксплуатации. Однозначно знаковый проект что для КГС, что для Киева в целом. ТТ - ты еще пойди найди. А это будут видеть все, кто приезжает в Киев.
вижу съезд с Победы на Воздухофлотский и поворот на Индустриальную заставленным в два ряда.
там и так полнейшая транспортная жо.па, а будет еще веселее.
одним словом, знаково.
Да, с экологией там Ж, но проект тем не менее - знаковый. Никого не оставит равнодушным.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:32
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
[quote="4566352:Жека79"кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.
Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?[/quote
Да, сейчас как-то активизировались. А то, в самом деле, весь январь - тишина.
А Вы чё продаете?
Ну, такое... Можно было бы, наверное, уже успокоиться. Но нет пределов совершенству. "Модные Мопы Манят".
И как в этот раз (предварительно, МтМ) - в плюс или минус?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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