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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:35
КГС убрал с сайта сроки сдачи домов
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:43
Оранжевый-хит сезона написав:
КГС убрал с сайта сроки сдачи домов
А геос заморозил стройку на лысой горе,что-то знают?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:50
somilitark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
КГС убрал с сайта сроки сдачи домов
А геос заморозил стройку на лысой горе,что-то знают?
Шо опять все к дорожаю?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:51
Жека79 написав:
кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.
Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?
пс. если че продаю готовое, не котлован и не воздух
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..
Итак, по сданному Альтер эго. До сих пор пытаются напарить 77 метровые треугольные однухи. При 100% оплате со скидкой хотят 42 кгрн, при рассрочке 49 кгрн. Средние этажи. То есть около 110 куе за неликвид.
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hume
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:52
hume написав:
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..Итак, по сданному Альтер эго. До сих пор пытаются напарить 77 метровые треугольные однухи. При 100% оплате со скидкой хотят 42 кгрн, при рассрочке 49 кгрн. Средние этажи. То есть около 110 куе за неликвид.
буитдешеветь)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:54
hume написав:
Итак, по сданному Альтер эго. До сих пор пытаются напарить 77 метровые треугольные однухи. При 100% оплате со скидкой хотят 42 кгрн, при рассрочке 49 кгрн. Средние этажи. То есть около 110 куе за неликвид.
Теория модных МОПов и ультрасовременных треугольных квартир вступила в клинч с объективной реальность
Живите своим умом!
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:57
Прохожий написав: hume написав:
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..Итак, по сданному Альтер эго. До сих пор пытаются напарить 77 метровые треугольные однухи. При 100% оплате со скидкой хотят 42 кгрн, при рассрочке 49 кгрн. Средние этажи. То есть около 110 куе за неликвид.
буитдешеветь)
За паркинг завалили больше ляма. От шока даже не запомнил сколько именно выше ляма
Короче, какая то куйня нездоровая. Ценники совсем не радуют, кто успел купить, тот молодец, а лезть по нынешним ценам в котлован ну хз. Генезис не в счёт, место адское, однухи все на дорогу. Под аренду студикам пойдёт, рассрочка отличная, если только не завалят цены, когда стадо загонят в бетон
Востаннє редагувалось hume
в Вів 29 січ, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:57
zzzzzz написав: somilitark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
КГС убрал с сайта сроки сдачи домов
А геос заморозил стройку на лысой горе,что-то знают?
Шо опять все к дорожаю?
уже говорил,если метраж больше 50-60 квадратов,то брать готовое выгоднее и проще,ремонт вообще ничего не стоит,судя по котировкам на вторичке.
Целесообразно искать котлован только в ультрамелком метраже,например 30-35,там ещё смысл есть,во всём остальном нет.
Вторичка подпирает первичку ценами,уже даже новые дома идут по таким прайсам,что кажется,что Дебальцево и Илловайск происходят сейчас,есть два варианта длЯ шаромыг,или застройщики снижают цены,или останавливаются,видимо второй вариант для многих предпочтительней
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:00
hume написав: Жека79 написав:
кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.
Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?
пс. если че продаю готовое, не котлован и не воздух
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..
Итак, по сданному Альтер эго. До сих пор пытаются напарить 77 метровые треугольные однухи. При 100% оплате со скидкой хотят 42 кгрн, при рассрочке 49 кгрн. Средние этажи. То есть около 110 куе за неликвид.
не выгребают, в субботу в кгс было пусто
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:01
hume написав:
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..
Наоборот,очень мудрый,знают кто победит,знают что будет мир,знают что будет ипотека под 3%,знают что ракета дорожая уже почти в отсеках,осталось просто зафиксировать очевидное,подкрепив действиями и кешем
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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