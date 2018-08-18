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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3461346234633464

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1347
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1347
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:04

  Оранжевый-хит сезона написав:не выгребают, в субботу в кгс было пусто


А вы где были ?

Я был в пятницу в ОП Каховской, я был один ( в середине дня ) , приходила одна женщина (инвестор) просила разрешения подняться в квартиру в сданном доме - ей отказали.
Тетка кстати с при-дурью, квартира на 16 этаже , при-дурь в стиле далеко от земли магнитное поле)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:12

  Оранжевый-хит сезона написав:
  hume написав:
  Жека79 написав:кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.

Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?

пс. если че продаю готовое, не котлован и не воздух

Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..

Итак, по сданному Альтер эго. До сих пор пытаются напарить 77 метровые треугольные однухи. При 100% оплате со скидкой хотят 42 кгрн, при рассрочке 49 кгрн. Средние этажи. То есть около 110 куе за неликвид.

не выгребают, в субботу в кгс было пусто


я про готовое говорил на вторичке. За продажу воздуха не в курсе. Что у кгс есть готового чтоб там выгребать? ничего!!!
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:13

Жека79

ЖК - вид на могилки)
Цена кремень, уже полгода цена не меняется, и за полгода продали 1 из 8 квартир.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 29 січ, 2019 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:14

  zzzzzz написав:Жека79

ЖК - вид на могилки)


трехи на берегу проспекта Воссоединения??? Это еще похлеще женезиса и манхеттена вместе взятых :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:18

  Жека79 написав:Что у кгс есть готового чтоб там выгребать? ничего!!!

Есть и готовое,правда правый берег,но дом ещё строился в жирноватые годы,может кому надо,пользуйтесь:
https://kmb.ua/ru/objects/4-zhk-vul-garmatna-39-g/

трёшечки,относительно не дорого)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:19

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Жека79

ЖК - вид на могилки)


трехи на берегу проспекта Воссоединения??? Это еще похлеще женезиса и манхеттена вместе взятых :mrgreen:


Мне там нравятся только квартиры во втором доме ( дальше от проспекта ) и этаже на 30+
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:22

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:А Вы чё продаете? :mrgreen:

Ну, такое... Можно было бы, наверное, уже успокоиться. Но нет пределов совершенству. "Модные Мопы Манят".

И как в этот раз (предварительно, МтМ) - в плюс или минус?

В небольшой +, надеюсь. Должно же мне когда-то повезти.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:24

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:"Долярчик-Кросафчег"(с) Где фотки с фуршета по случаю торжественного открытия ЖК?

Долярчик у меня начинает ассоциироваться с Форрест Гампом.
Типа такой простодушный наивняк..., а на самом деле ...

Беги, Долярчик, беги.

..... еееехххххх, хлопаки, хлопаки!
- що ж ви такі наївні :mrgreen:

.... а так, то та :D чим нижче ай-кю, тим легше заробити на хороший новобуд у хороший локації! :mrgreen:
- а з високим ай-кю - тільки лиш орендують, чи просто анонують на хороше житло! :mrgreen: :lol:
Зображення
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:25

  airmax78 написав:Должно же мне когда-то повезти.

Изя пора для начала купить лотерейный билет(с) :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:30

  somilitark написав:
  Жека79 написав:Что у кгс есть готового чтоб там выгребать? ничего!!!

Есть и готовое,правда правый берег,но дом ещё строился в жирноватые годы,может кому надо,пользуйтесь:
https://kmb.ua/ru/objects/4-zhk-vul-garmatna-39-g/

трёшечки,относительно не дорого)))


:mrgreen:

Я смотрю кгс нормально так выступает по кладбищам. Гарматная аккурат в 10 метрах от кладбища, и все квартиры во втором доме смотрят или на соседей в первый дом или на кладбище :?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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