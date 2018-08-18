Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:не выгребают, в субботу в кгс было пусто
А вы где были ?
Я был в пятницу в ОП Каховской, я был один ( в середине дня ) , приходила одна женщина (инвестор) просила разрешения подняться в квартиру в сданном доме - ей отказали. Тетка кстати с при-дурью, квартира на 16 этаже , при-дурь в стиле далеко от земли магнитное поле)
Жека79 написав:кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.
Рылы уже задолбали, все кричат подпишите со мной договор у меня есть клиент на ваш объект зуб даю, все рылы посланы в сад-говорю я никого не обману-еси приведете клиента я мимо вас действовать не буду не сцыте. С одним адекватным рылом разговаривал он говорил начался какой то непонятный спрос, выгребают все, ссылается на выборы -говорит народ возможно хочет бабло пристроить. Кто то сейчас что то продает или в теме? как ситуация вообще?
пс. если че продаю готовое, не котлован и не воздух
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..
Итак, по сданному Альтер эго. До сих пор пытаются напарить 77 метровые треугольные однухи. При 100% оплате со скидкой хотят 42 кгрн, при рассрочке 49 кгрн. Средние этажи. То есть около 110 куе за неликвид.
не выгребают, в субботу в кгс было пусто
я про готовое говорил на вторичке. За продажу воздуха не в курсе. Что у кгс есть готового чтоб там выгребать? ничего!!!
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