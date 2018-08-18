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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3462346334643465

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1347
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
93
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1347
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:38

  Прохожий написав:н
ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...


спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:50

  trololo написав:
  Прохожий написав:н
ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...


спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...


Вечные пробки там на кольце и на Гетьмана. А когда начнут делать Шулявский мост, там будет вообще транспортная Ж...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:04

https://www.youtube.com/watch?v=ub3t87e6Kc4

а ну признавайтесь у кого все 10 пунктов??? :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:17

  Жека79 написав:
  somilitark написав:
  Жека79 написав:Что у кгс есть готового чтоб там выгребать? ничего!!!

Есть и готовое,правда правый берег,но дом ещё строился в жирноватые годы,может кому надо,пользуйтесь:
https://kmb.ua/ru/objects/4-zhk-vul-garmatna-39-g/

трёшечки,относительно не дорого)))


:mrgreen:

Я смотрю кгс нормально так выступает по кладбищам. Гарматная аккурат в 10 метрах от кладбища, и все квартиры во втором доме смотрят или на соседей в первый дом или на кладбище :?

Хотели готовое дёшево,придётся смириться с маленькими недостатками 8)
Обычно в ОП,при вопросе почему так близко 8-м полос окружной,или железка,или взлётная полоса и вагончик отдела продаж вот-вот тоже оторвётся от земли, отвечают:что это мегаполис,приходится закрывать глаза на маленькие не существенные,не заметные в реальной жизни косячки)))
Тем более кладбище не действующее,нечего боятцоо :wink:
п.с. у жены тётка прожила большую часть сознательной жизни возле цирка в коммуналке,так вот она с дрожью в голосе до сих пор вспоминает "скрипучий разворот трамвая",говорит,что когда их отселили на выселки на веник,то плевать было на всё,на близость к работе,на близость цивилизации,центра,всего,только не слышать этого проклятого железного монстра с 4.30 утра до 1.00 ночи :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:23

  Жека79 написав:https://www.youtube.com/watch?v=ub3t87e6Kc4

а ну признавайтесь у кого все 10 пунктов??? :mrgreen:

Хороший обзор) У меня ничего этого нет , как я жил без этого :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:29

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Долярчик у меня начинает ассоциироваться с Форрест Гампом.
Типа такой простодушный наивняк..., а на самом деле ...

Беги, Долярчик, беги.

..... еееехххххх, хлопаки, хлопаки!
- що ж ви такі наївні :mrgreen:

.... а так, то та :D чим нижче ай-кю, тим легше заробити на хороший новобуд у хороший локації! :mrgreen:
- а з високим ай-кю - тільки лиш орендують, чи просто анонують на хороше житло! :mrgreen: :lol:

Так и есть, Долярчик. Сохранил себе фотки на телепон. Буду иногда доставать - любоваться.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:42

  trololo написав:
  Прохожий написав:н
ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...


спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...

Я там жил. Прям на территории кампуса был стадион где мы спарринговали. По ощущениям это ипеня, но, обьективно там всё рядом есть. Под аренду уверен хорошие варианты. Для меня кампус стремный, а вот фф можно брать. Генезис тоже нравится, но укрбуд
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