спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:38
спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:50
Вечные пробки там на кольце и на Гетьмана. А когда начнут делать Шулявский мост, там будет вообще транспортная Ж...
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:04
а ну признавайтесь у кого все 10 пунктов???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:17
Хотели готовое дёшево,придётся смириться с маленькими недостатками
Обычно в ОП,при вопросе почему так близко 8-м полос окружной,или железка,или взлётная полоса и вагончик отдела продаж вот-вот тоже оторвётся от земли, отвечают:что это мегаполис,приходится закрывать глаза на маленькие не существенные,не заметные в реальной жизни косячки)))
Тем более кладбище не действующее,нечего боятцоо
п.с. у жены тётка прожила большую часть сознательной жизни возле цирка в коммуналке,так вот она с дрожью в голосе до сих пор вспоминает "скрипучий разворот трамвая",говорит,что когда их отселили на выселки на веник,то плевать было на всё,на близость к работе,на близость цивилизации,центра,всего,только не слышать этого проклятого железного монстра с 4.30 утра до 1.00 ночи
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:23
Хороший обзор) У меня ничего этого нет , как я жил без этого
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:29
Так и есть, Долярчик. Сохранил себе фотки на телепон. Буду иногда доставать - любоваться.
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:42
Я там жил. Прям на территории кампуса был стадион где мы спарринговали. По ощущениям это ипеня, но, обьективно там всё рядом есть. Под аренду уверен хорошие варианты. Для меня кампус стремный, а вот фф можно брать. Генезис тоже нравится, но укрбуд
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