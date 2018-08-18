Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я смотрю кгс нормально так выступает по кладбищам. Гарматная аккурат в 10 метрах от кладбища, и все квартиры во втором доме смотрят или на соседей в первый дом или на кладбище
Хотели готовое дёшево,придётся смириться с маленькими недостатками Обычно в ОП,при вопросе почему так близко 8-м полос окружной,или железка,или взлётная полоса и вагончик отдела продаж вот-вот тоже оторвётся от земли, отвечают:что это мегаполис,приходится закрывать глаза на маленькие не существенные,не заметные в реальной жизни косячки))) Тем более кладбище не действующее,нечего боятцоо п.с. у жены тётка прожила большую часть сознательной жизни возле цирка в коммуналке,так вот она с дрожью в голосе до сих пор вспоминает "скрипучий разворот трамвая",говорит,что когда их отселили на выселки на веник,то плевать было на всё,на близость к работе,на близость цивилизации,центра,всего,только не слышать этого проклятого железного монстра с 4.30 утра до 1.00 ночи
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Прохожий написав:н ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...
спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...
Я там жил. Прям на территории кампуса был стадион где мы спарринговали. По ощущениям это ипеня, но, обьективно там всё рядом есть. Под аренду уверен хорошие варианты. Для меня кампус стремный, а вот фф можно брать. Генезис тоже нравится, но укрбуд
Прохожий написав:н ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...
спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...
Думаю смарт від укрбуда на поверсі 15+ зробить не менше 45% в доларах до введення в експлуатацію.
питання як їх отримати при нефіксованій ціні:-), адже вкинути 100% вартостості зразу І чекати 3 роки якось не комільфо.
Как вы писали "лох пошел на нерест" Последние метры будут по 60к продавать )
Первый написав:hume
Мені здається стратегії укрбуда наступна. Як продати частину квадратів по 38500 з видом на виставковий центр? Ставим мінімальну ціну. Не даємо знижку за 100% оплату. Лох пішов на нерест, заплатив 25% і думає зафіксував ціну.... І платить по трошки. А потім **а. Тримай 38500. І Достаєш із широких штанів не по 25, а по 38. Перевірено на деяких об'єктах. Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях.
Зи. У Укрбуда є шедевр -* з припискою що площа проектна і може змінитися на 15%!!!!!!!! Будували 100 кв.м., а побудували 115:-)
Це теж необхідно враховувати. І ці 15% буде запропоновано викупити по фантастичній ціні:-) аля 56 кгрн в трьосі аристократа. Ввели будинок в експлуатацію, і оппа, з Вас ще 800 кгрн за доп метраж
"Український експорт меду суттєво знизився. Про це повідомив перший віце-президент Спілки пасічників України Віталій Нагорнюк.За його словами, в 2018 р. Україна експортувала на 19 тис. т менше продукту, ніж у 2017 р."
"Одна из традиционных черт латиноамериканских стран – социально-экономическая система олигархического типа, при которой три-четыре-пять богатейших семей владеют всеми богатствами страны, тогда как более 90 процентов населения нищенствует.
А почему для Латинской Америки характерна концентрация собственности в руках небольшой группы людей? Ответ очень прост: доминирование сельского хозяйства в экономике. Когда крестьянин владеет клочком земли, у него легко отнять этот клочок и присовокупить его к огромной плантации какого-нибудь толстосума.
В индустриальных обществах это невозможно: у представителей пролетариата нет собственности на средства производства. У рабочего есть лишь рабочая сила, которую он может продать."