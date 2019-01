Додано: Сер 30 січ, 2019 09:59





https://bigkiev.com.ua/kakuyu-rabotu-vy ... mN_vpPuUiE



пару цитат:



«Студент без опыта работы и без знания английского может претендовать в Киеве на ставку в 8-10 тыс. грн, в зависимости от рейтинга вуза. В регионах эта сумма в два раза ниже. Знание иностранного языка сразу повышает расценки до 10-12 тыс. грн в Киеве и до 6-7 тыс. грн в регионах»



«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти» Какую работу выбирают киевляне. Специалисты выяснили, какие критерии являются решающими при выборе места работыпару цитат:«Студент без опыта работы и без знания английского может претендовать в Киеве на ставку в 8-10 тыс. грн, в зависимости от рейтинга вуза. В регионах эта сумма в два раза ниже. Знание иностранного языка сразу повышает расценки до 10-12 тыс. грн в Киеве и до 6-7 тыс. грн в регионах»«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.