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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3463346434653466

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:59

Какую работу выбирают киевляне. Специалисты выяснили, какие критерии являются решающими при выборе места работы

https://bigkiev.com.ua/kakuyu-rabotu-vy ... mN_vpPuUiE

пару цитат:

«Студент без опыта работы и без знания английского может претендовать в Киеве на ставку в 8-10 тыс. грн, в зависимости от рейтинга вуза. В регионах эта сумма в два раза ниже. Знание иностранного языка сразу повышает расценки до 10-12 тыс. грн в Киеве и до 6-7 тыс. грн в регионах»

«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:07

  Первый написав:
  trololo написав:
  Прохожий написав:н
ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...


спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...


Думаю смарт від укрбуда на поверсі 15+ зробить не менше 45% в доларах до введення в експлуатацію.

питання як їх отримати при нефіксованій ціні:-), адже вкинути 100% вартостості зразу І чекати 3 роки якось не комільфо.

"Тому необхідно це розуміти і враховувати при діях."
8)
Укрбуд как правило предупреждает о грядущем повышении за 7-10 дней так что время для маневра есть.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:18

  kingkongovets написав:Какую работу выбирают киевляне. Специалисты выяснили, какие критерии являются решающими при выборе места работы

https://bigkiev.com.ua/kakuyu-rabotu-vy ... mN_vpPuUiE

пару цитат:

«Студент без опыта работы и без знания английского может претендовать в Киеве на ставку в 8-10 тыс. грн, в зависимости от рейтинга вуза. В регионах эта сумма в два раза ниже. Знание иностранного языка сразу повышает расценки до 10-12 тыс. грн в Киеве и до 6-7 тыс. грн в регионах»

«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»

чергова порція рожевоокулярної маячні від людей, які 100 років не їздили далі великої кільцевої дороги та бориспільського аеропорту.
______________
курс долара 27.8. При подальшому спаді виробництва та індустріальному занепаді.
Тримають перед виборами.
Потім - знову вниз. 8)
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:22

  Прохожий написав:
  galadriel написав:Цены на недвижку реально низкие, и самое время улучшить своё жиль

реальные кейсы есть НА СЕГОДНЯ ?

Ведь общеизвестно, что при покупке недвиги для улучшения жилищных условий выгодность покупки не имеет значения (с)
Faceless
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