Додано: Сер 30 січ, 2019 10:42

в наших условиях любое доверительное управление, а еще и от более сильного игрока, превращается в твои существенные потери.

если прибыль и до 10% годовых не дотягивает, могу себе представить доходность после управляющей компании условного Укрбуда.

совсем рылы обнаглели такую ересь вбрасывать на вентилятор. а всякие максики потом подхватыаают мейнстрим.

Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 30 січ, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.

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