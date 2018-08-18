Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»
Прошёл курсы-ничему не научился Получил сертификат-бумажка на руках, а в голове пусто Чтобы реализовывать какие-то проекты нужен ресурс. Откуда он у студента?
Я недавно прошел 2 тренинга, узнал новую информацию,да и в резюме пригодится.
Какие у вас предложения по поводу повышения своей цены как специалиста?
в наших условиях любое доверительное управление, а еще и от более сильного игрока, превращается в твои существенные потери. если прибыль и до 10% годовых не дотягивает, могу себе представить доходность после управляющей компании условного Укрбуда. совсем рылы обнаглели такую ересь вбрасывать на вентилятор. а всякие максики потом подхватыаают мейнстрим.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 30 січ, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
«Студент без опыта работы и без знания английского может претендовать в Киеве на ставку в 8-10 тыс. грн, в зависимости от рейтинга вуза. В регионах эта сумма в два раза ниже. Знание иностранного языка сразу повышает расценки до 10-12 тыс. грн в Киеве и до 6-7 тыс. грн в регионах»
«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»
А тем временем в щуцинских ипенях:
Итак, университет окончен. Диплом в руках. Чего ожидать?
Как сейчас выглядит, например, оплата младшего финансового специалиста сразу после окончания польского вуза? На старт кандидатам будет предложен доход 3000–4000 злотых. Немного позже, через год-два, на позиции старшего финансового специалиста/аналитика можно рассчитывать на оплату от 6000 до 9000 злотых. Если продолжать карьеру в этом направлении и дорасти до позиции менеджера/руководителя, то в зависимости от размера организации и конкретной специализации можно получать от 12 000 до 22 000 злотых. Финансовые директоры в среднем зарабатывают 30 000 злотых и выше.
Если говорить о карьере IT-специалиста, то на позиции младшего девелопера после университета зарплата составит около 5000–6000 злотых. В зависимости от технологий, которыми будет оперировать девелопер, спустя пару лет его доход возрастет 7500 дo 14 000 злотых. Старшие девелоперы могут рассчитывать на 12 000–20 000 злотых.
Юристы, в свою очередь, изначально после университетов претендуют на зарплату 3000–8000 злотых. Старший юрист в юрфирме в среднем зарабатывает от 10 000 дo 18 000 злотых, а партнеры юридических фирм —от 30 000 до 60 000 злотых.
В Польше, например, в 2018 году обучалось около 40 000 украинских студентов
zzzzzz написав:приходила одна женщина (инвестор) просила разрешения подняться в квартиру в сданном доме - ей отказали. Тетка кстати с при-дурью, квартира на 16 этаже , при-дурь в стиле далеко от земли магнитное поле)
Так чего она, померить поле хотела?
Дословно она сказала следующее - " Хочу посмотреть высоко ли находится квартира ( 16 эт )"
«Студент без опыта работы и без знания английского может претендовать в Киеве на ставку в 8-10 тыс. грн, в зависимости от рейтинга вуза. В регионах эта сумма в два раза ниже. Знание иностранного языка сразу повышает расценки до 10-12 тыс. грн в Киеве и до 6-7 тыс. грн в регионах»
«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»
kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»
Прошёл курсы-ничему не научился Получил сертификат-бумажка на руках, а в голове пусто Чтобы реализовывать какие-то проекты нужен ресурс. Откуда он у студента?
Есть некоммерческие мини-проекты: например, дизайн хаты разработать, говно-игрушку написать, мод к игре, шаровое участие в каком-то исследовании/стартапе. Поверьте, варианты (во всяком случае, во многих специальностях, если не всех) есть. 100%, что человек, который сделал что-то (пусть и не по профилю соискания работы) в глазах нанимателя выглядит на голову лучше того, кто приходит девственно чистый и/или с нереализованными грандиозными прожектами.
kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»
Это стереотип. Сейчас ситуация кардинально изменилась:
На учете в службе сегодня около 45% украинцев имеют высшее образование, в больших городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием.
В Европе ситуация кардинально противоположная - 70% получают квалификацию "работника с инструментом" и 30% - высшее образование