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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3464346534663467>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:35

  Первый написав:2 Прохожий

А якщо укрбуд удосужиться зробити службу сервісу, яка за процент буде управляти нерухомістю...

Зи. Хтось питав про тренди. Тримайте перший тренд.

ось він, на графіку

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:38

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»

Прошёл курсы-ничему не научился
Получил сертификат-бумажка на руках, а в голове пусто
Чтобы реализовывать какие-то проекты нужен ресурс. Откуда он у студента?

Я недавно прошел 2 тренинга, узнал новую информацию,да и в резюме пригодится.

Какие у вас предложения по поводу повышения своей цены как специалиста?
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:42

в наших условиях любое доверительное управление, а еще и от более сильного игрока, превращается в твои существенные потери.
если прибыль и до 10% годовых не дотягивает, могу себе представить доходность после управляющей компании условного Укрбуда.
совсем рылы обнаглели такую ересь вбрасывать на вентилятор. а всякие максики потом подхватыаают мейнстрим.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 30 січ, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:43

  kingkongovets написав:пару цитат:

«Студент без опыта работы и без знания английского может претендовать в Киеве на ставку в 8-10 тыс. грн, в зависимости от рейтинга вуза. В регионах эта сумма в два раза ниже. Знание иностранного языка сразу повышает расценки до 10-12 тыс. грн в Киеве и до 6-7 тыс. грн в регионах»

«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»


А тем временем в щуцинских ипенях:
Итак, университет окончен. Диплом в руках. Чего ожидать?

Как сейчас выглядит, например, оплата младшего финансового специалиста сразу после окончания польского вуза? На старт кандидатам будет предложен доход 3000–4000 злотых. Немного позже, через год-два, на позиции старшего финансового специалиста/аналитика можно рассчитывать на оплату от 6000 до 9000 злотых. Если продолжать карьеру в этом направлении и дорасти до позиции менеджера/руководителя, то в зависимости от размера организации и конкретной специализации можно получать от 12 000 до 22 000 злотых. Финансовые директоры в среднем зарабатывают 30 000 злотых и выше.

Если говорить о карьере IT-специалиста, то на позиции младшего девелопера после университета зарплата составит около 5000–6000 злотых. В зависимости от технологий, которыми будет оперировать девелопер, спустя пару лет его доход возрастет 7500 дo 14 000 злотых. Старшие девелоперы могут рассчитывать на 12 000–20 000 злотых.

Юристы, в свою очередь, изначально после университетов претендуют на зарплату 3000–8000 злотых. Старший юрист в юрфирме в среднем зарабатывает от 10 000 дo 18 000 злотых, а партнеры юридических фирм —от 30 000 до 60 000 злотых.

В Польше, например, в 2018 году обучалось около 40 000 украинских студентов

https://familyoffice.com.ua/blog/ucheba ... HMbI8iX-1w
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:48

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:приходила одна женщина (инвестор) просила разрешения подняться в квартиру в сданном доме - ей отказали.
Тетка кстати с при-дурью, квартира на 16 этаже , при-дурь в стиле далеко от земли магнитное поле)

Так чего она, померить поле хотела? :mrgreen:

Дословно она сказала следующее - " Хочу посмотреть высоко ли находится квартира ( 16 эт )" :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:55

  kingkongovets написав:Какую работу выбирают киевляне. Специалисты выяснили, какие критерии являются решающими при выборе места работы

https://bigkiev.com.ua/kakuyu-rabotu-vy ... mN_vpPuUiE

пару цитат:

«Студент без опыта работы и без знания английского может претендовать в Киеве на ставку в 8-10 тыс. грн, в зависимости от рейтинга вуза. В регионах эта сумма в два раза ниже. Знание иностранного языка сразу повышает расценки до 10-12 тыс. грн в Киеве и до 6-7 тыс. грн в регионах»

«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»

Спасибо, кэп :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:59

  Рыба-сом написав:Спасибо, кэп :mrgreen:


не за шо, тем более цитата не моя, но вы же видите, шо как показывают предыдущие комментарии - далеко не всем это очевидно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:01

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»

Прошёл курсы-ничему не научился
Получил сертификат-бумажка на руках, а в голове пусто
Чтобы реализовывать какие-то проекты нужен ресурс. Откуда он у студента?

Есть некоммерческие мини-проекты: например, дизайн хаты разработать, говно-игрушку написать, мод к игре, шаровое участие в каком-то исследовании/стартапе.
Поверьте, варианты (во всяком случае, во многих специальностях, если не всех) есть.
100%, что человек, который сделал что-то (пусть и не по профилю соискания работы) в глазах нанимателя выглядит на голову лучше того, кто приходит девственно чистый и/или с нереализованными грандиозными прожектами.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:01

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Спасибо, кэп :mrgreen:


не за шо, тем более цитата не моя, но вы же видите, шо как показывают предыдущие комментарии - далеко не всем это очевидно

М-да... Таки Вы правы :shock:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:20

  kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»

Это стереотип. Сейчас ситуация кардинально изменилась:
На учете в службе сегодня около 45% украинцев имеют высшее образование, в больших городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием.


В Европе ситуация кардинально противоположная - 70% получают квалификацию "работника с инструментом" и 30% - высшее образование

https://zn.ua/UKRAINE/pochti-polovina-b ... 3048_.html

ПС Честно говоря, уже подзаипали молодые люди с непонятными профессиональными навыками и космическими амбициями по зарплате.
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