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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3464346534663467

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:22

  UA написав:
  kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»

Это стереотип. Сейчас ситуация кардинально изменилась:
На учете в службе сегодня около 45% украинцев имеют высшее образование, в больших городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием.


В Европе ситуация кардинально противоположная - 70% получают квалификацию "работника с инструментом" и 30% - высшее образование

https://zn.ua/UKRAINE/pochti-polovina-b ... 3048_.html

ПС Честно говоря, уже подзаипали молодые люди с непонятными профессиональными навыками и космическими амбициями по зарплате.

Стереотип - считать, что корочка о ВО у нас является эквивалентом инвестиции в образование
Второй стереотип - считать, что инвестиция в образования не относится к получению/повышению квалификации "синих воротничков"
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:30

  Faceless написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»

Это стереотип. Сейчас ситуация кардинально изменилась:
На учете в службе сегодня около 45% украинцев имеют высшее образование, в больших городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием.


В Европе ситуация кардинально противоположная - 70% получают квалификацию "работника с инструментом" и 30% - высшее образование

https://zn.ua/UKRAINE/pochti-polovina-b ... 3048_.html

ПС Честно говоря, уже подзаипали молодые люди с непонятными профессиональными навыками и космическими амбициями по зарплате.

Стереотип - считать, что корочка о ВО у нас является эквивалентом инвестиции в образование
Второй стереотип - считать, что инвестиция в образования не относится к получению/повышению квалификации "синих воротничков"

И третий стереотип - считать, что специалист с в/о будет регистрироваться в службе занятости. Их статистика - вообще ни о чем.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:34

  Первый написав:
Думаю смарт від укрбуда на поверсі 15+ зробить не менше 45% в доларах до введення в експлуатацію.

питання як їх отримати при нефіксованій ціні:-), адже вкинути 100% вартостості зразу І чекати 3 роки якось не комільфо.


Я вот такую переуступку / продажу на Домике нашел:
http://forum.domik.ua/pereustuplyu-1k-3 ... l#p1844239

Хотел человек 44к за 37 метров, отдал я так понимаю за 36к.

Вот и вопрос, что это было? И почему такой дисконт? И не будет ли такой же ситуации со смартиком от укрбуда?

Размышляем...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:49

  Faceless написав:Второй стереотип - считать, что инвестиция в образования не относится к получению/повышению квалификации "синих воротничков"

Система образования "синих воротничков" в Украине ликвидирована.
Элементарно отсутствовали желающие синими воротничками становится.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Права для своих и чужих: как в Киеве заботятся о местных

https://bigkiev.com.ua/prava-dlya-svoih ... o-mestnyh/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:57

  change_pm написав:
  Первый написав:
Думаю смарт від укрбуда на поверсі 15+ зробить не менше 45% в доларах до введення в експлуатацію.

питання як їх отримати при нефіксованій ціні:-), адже вкинути 100% вартостості зразу І чекати 3 роки якось не комільфо.


Я вот такую переуступку / продажу на Домике нашел:
http://forum.domik.ua/pereustuplyu-1k-3 ... l#p1844239

Хотел человек 44к за 37 метров, отдал я так понимаю за 36к.

Вот и вопрос, что это было? И почему такой дисконт? И не будет ли такой же ситуации со смартиком от укрбуда?

Размышляем...


Будет, а может и не будет:-)


В житті як на довгій ниві.

Не знаю що там трапилося у продавця.
Всім процвітання!
Первый
 
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