Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»
Это стереотип. Сейчас ситуация кардинально изменилась:
На учете в службе сегодня около 45% украинцев имеют высшее образование, в больших городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием.
В Европе ситуация кардинально противоположная - 70% получают квалификацию "работника с инструментом" и 30% - высшее образование
ПС Честно говоря, уже подзаипали молодые люди с непонятными профессиональными навыками и космическими амбициями по зарплате.
Стереотип - считать, что корочка о ВО у нас является эквивалентом инвестиции в образование Второй стереотип - считать, что инвестиция в образования не относится к получению/повышению квалификации "синих воротничков"
kingkongovets написав:«Поэтому если хотите зарабатывать больше, нужно инвестировать в свое образование – проходить курсы, получать сертификаты, иметь за плечами опыт реализации каких-то проектов. Тогда и ваша цена как специалиста будет расти»
Это стереотип. Сейчас ситуация кардинально изменилась:
На учете в службе сегодня около 45% украинцев имеют высшее образование, в больших городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием.
В Европе ситуация кардинально противоположная - 70% получают квалификацию "работника с инструментом" и 30% - высшее образование
ПС Честно говоря, уже подзаипали молодые люди с непонятными профессиональными навыками и космическими амбициями по зарплате.
Стереотип - считать, что корочка о ВО у нас является эквивалентом инвестиции в образование Второй стереотип - считать, что инвестиция в образования не относится к получению/повышению квалификации "синих воротничков"
И третий стереотип - считать, что специалист с в/о будет регистрироваться в службе занятости. Их статистика - вообще ни о чем.