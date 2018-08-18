RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3466346734683469>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:26

  Faceless написав:
  Прохожий написав:
  galadriel написав:Цены на недвижку реально низкие, и самое время улучшить своё жиль

реальные кейсы есть НА СЕГОДНЯ ?

Ведь общеизвестно, что при покупке недвиги для улучшения жилищных условий выгодность покупки не имеет значения (с)

Можно было бы делать мемориальные таблички на входные двери. Например, на гостинке на Лукьяновке:
"Эта квартира площадью 20 кв. м куплена в 2013м году за 60000 долл. США для жизни"
.
airmax78
 
Повідомлень: 27714
З нами з: 25.10.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 3078 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:30

  somilitark написав:
  hume написав:Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..

Наоборот,очень мудрый,знают кто победит,знают что будет мир,знают что будет ипотека под 3%,знают что ракета дорожая уже почти в отсеках,осталось просто зафиксировать очевидное,подкрепив действиями и кешем :P

Думаю, - тут другая мотивация. С сентября прошлого года все ждали доллара по 30 (правительство обещало по 29). Поэтому не торопились покупать, ожидая падения цен в пересчете на доллар.
Сейчас многие понимают, что выше 28-ми можем не уйти в течении года. А летом, как всегда, - доллар еще дешевле.
Начинает потихоньку давить отложенный спрос. Не все могут растягивать покупку как Макс, живя в аренде.
Кстати, осенний взлет по аренде (в гривне) тоже в основном был спровоцирован завышенными инфляционными ожиданиями....
J_P
 
Повідомлень: 677
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:32

  airmax78 написав:"Эта квартира площадью 20 кв. м куплена в 2013м году за 60000 долл. США для жизни"
.[/quote]

Помню нас мокали за критику такой великолепной покупки.... ведь для жизни цена не важна!!!!!
Зи. Вот и о манхетене олени робко заговорили, а почему и нет....
Скучно и прогнозируемо.

А, не дай бог начнут достраивать Яппи, то манхетен улетит в дальний космос.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13853
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:33

  zzzzzz написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/8715407/

Сколько такой ремонт стоит, и сколько ему лет ?
Эта объява висит с августа и по цене не опускается. Не понятно чего ждет чел. В том доме "очень" красивые счета за отопление 30-35 грн за кв.м. ( за декабрь)

В голове продавана может быть что угодно.
Одна мне вещала, что со своим духовником советовалась, фракталы какие-то по квартире развесила (производства некого института из СПб), что энергопотоки стекают вниз, поэтому нижние этажи - отказать и пр. ересь. А цена вот такая, потому что "уникальное место, атмосфера - это курорт". При этом, сначала хотела получить одну сумму, после того, как на неё согласились, зарядила ещё +1.5 куе, была вежливо послана, а потом, как узнавал, заряжала ещё +1.5 с обоснованием "у нас есть определенные планы на эти деньги". Продает уже 7 месяцев и это явно не предел.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1522
З нами з: 29.11.16
Подякував: 651 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:38

Рыба-сом
Фракталы это пять :mrgreen:
Надо было у неё спросить что там с магнитным полем,что данные показали :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30650
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3017 раз.
Подякували: 5184 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:45

  zzzzzz написав:Рыба-сом
Фракталы это пять :mrgreen:
Надо было у неё спросить что там с магнитным полем,что данные показали :lol:

Там 9-этажка была, так что матушка-земля оторваться не даёт ещё )))
Самый жЫр - это, как я понял, что рекомендации по предпродажной подготовке и ценообразованию давал этот самый батюшка-духовник.
ЗЫ да, ещё: красный кирпич - "живой" стройматериал, а керамзитобетон - "мёртвый" :!: :o
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1522
З нами з: 29.11.16
Подякував: 651 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:48

  Рыба-сом написав:ЗЫ да, ещё: красный кирпич - "живой" стройматериал, а керамзитобетон - "мёртвый" :!: :o

Это понятно , а в квартире была оборудована "молитвенная комната" ? :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30650
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3017 раз.
Подякували: 5184 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:49

  zzzzzz написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/8715407/
Сколько такой ремонт стоит, и сколько ему лет ?
Эта объява висит с августа и по цене не опускается. Не понятно чего ждет чел. В том доме "очень" красивые счета за отопление 30-35 грн за кв.м. ( за декабрь)

Такой дизайн был актуален в 2006-2008 годах.
В те годы продавался кафель, уложенный в данной квартире. (В магазинах превалировали такие цвета)
Как раз развелся и делал ремонт - отселял бывшую (((((
J_P
 
Повідомлень: 677
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:50

  zzzzzz написав:
  Рыба-сом написав:ЗЫ да, ещё: красный кирпич - "живой" стройматериал, а керамзитобетон - "мёртвый" :!: :o

Это понятно , а в квартире была оборудована "молитвенная комната" ? :lol:

Не, ограничилась плакатами с фракталами и рассказами про чудесную атмосферу "профессорской квартиры".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1522
З нами з: 29.11.16
Подякував: 651 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:50

  zzzzzz написав:
  Рыба-сом написав:ЗЫ да, ещё: красный кирпич - "живой" стройматериал, а керамзитобетон - "мёртвый" :!: :o

Это понятно , а в квартире была оборудована "молитвенная комната" ? :lol:

Будет, на батюшку перепишет квартиру и всё будет )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 04.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3466346734683469>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1292, 1293, 1294
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12931 2224944
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 11:13
Vadim V
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6027
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5469
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12004)
30.01.2019 13:29
Рынок ОВГЗ (329)
30.01.2019 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.