Можно было бы делать мемориальные таблички на входные двери. Например, на гостинке на Лукьяновке:
."Эта квартира площадью 20 кв. м куплена в 2013м году за 60000 долл. США для жизни"
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:26
Можно было бы делать мемориальные таблички на входные двери. Например, на гостинке на Лукьяновке:
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:30
Думаю, - тут другая мотивация. С сентября прошлого года все ждали доллара по 30 (правительство обещало по 29). Поэтому не торопились покупать, ожидая падения цен в пересчете на доллар.
Сейчас многие понимают, что выше 28-ми можем не уйти в течении года. А летом, как всегда, - доллар еще дешевле.
Начинает потихоньку давить отложенный спрос. Не все могут растягивать покупку как Макс, живя в аренде.
Кстати, осенний взлет по аренде (в гривне) тоже в основном был спровоцирован завышенными инфляционными ожиданиями....
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:32
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Помню нас мокали за критику такой великолепной покупки.... ведь для жизни цена не важна!!!!!
Зи. Вот и о манхетене олени робко заговорили, а почему и нет....
Скучно и прогнозируемо.
А, не дай бог начнут достраивать Яппи, то манхетен улетит в дальний космос.
Всім процвітання!
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:33
В голове продавана может быть что угодно.
Одна мне вещала, что со своим духовником советовалась, фракталы какие-то по квартире развесила (производства некого института из СПб), что энергопотоки стекают вниз, поэтому нижние этажи - отказать и пр. ересь. А цена вот такая, потому что "уникальное место, атмосфера - это курорт". При этом, сначала хотела получить одну сумму, после того, как на неё согласились, зарядила ещё +1.5 куе, была вежливо послана, а потом, как узнавал, заряжала ещё +1.5 с обоснованием "у нас есть определенные планы на эти деньги". Продает уже 7 месяцев и это явно не предел.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:38
Рыба-сом
Фракталы это пять
Надо было у неё спросить что там с магнитным полем,что данные показали
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:45
Там 9-этажка была, так что матушка-земля оторваться не даёт ещё )))
Самый жЫр - это, как я понял, что рекомендации по предпродажной подготовке и ценообразованию давал этот самый батюшка-духовник.
ЗЫ да, ещё: красный кирпич - "живой" стройматериал, а керамзитобетон - "мёртвый"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:48
Это понятно , а в квартире была оборудована "молитвенная комната" ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:49
Такой дизайн был актуален в 2006-2008 годах.
В те годы продавался кафель, уложенный в данной квартире. (В магазинах превалировали такие цвета)
Как раз развелся и делал ремонт - отселял бывшую (((((
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:50
Не, ограничилась плакатами с фракталами и рассказами про чудесную атмосферу "профессорской квартиры".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:50
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