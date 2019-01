Додано: Сер 30 січ, 2019 13:10

J_P написав: Такой дизайн был актуален в 2006-2008 годах.

В те годы продавался кафель, уложенный в данной квартире. (В магазинах превалировали такие цвета)

Как раз развелся и делал ремонт - отселял бывшую (((((



+

у меня у родителей такой кафель, ремонт в 2006-2007 делался)



зы: шо касается макса - сдается мне джентльмены, он на кржн делает гораздо больше, чем говорит тут, похоже шо он по примеру первого решил спекульнуть на переуступках и уже плотно этим занимается) у меня у родителей такой кафель, ремонт в 2006-2007 делался)зы: шо касается макса - сдается мне джентльмены, он на кржн делает гораздо больше, чем говорит тут, похоже шо он по примеру первого решил спекульнуть на переуступках и уже плотно этим занимается)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.