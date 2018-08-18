Интереснейшая тема - фрактальная геометрия, помню в школе у нас были факультативы с завкафедрой местного универа, но выражение "развесить фракталы по квартире" уже само по себе приводит в восторг
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:54
Не, мне кажется, что тяга к духовному заканчивается там, где начинаются деньги Во всяком случае, елейные разговоры, что молодая праведная семья с ребенком не даст атмосфере профессорской квартиры стрефиться, на неё никак не подействовали
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 30 січ, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:58
Ну, там может даже не фракталы, а такие изображения, которые спирограф создаёт. Но тяга к мракобесию при типа как кандидатской или докторской степени и преподавательству в ВУЗе вызвала неприятные грустные мысли о нашей системе высшего образования.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:06
Ще краще "Ця квартира була куплена в 2008 за 99 000 дол США"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:09
Чол чекає лоха з достатньою кількістю грошових знаків.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+
у меня у родителей такой кафель, ремонт в 2006-2007 делался)
зы: шо касается макса - сдается мне джентльмены, он на кржн делает гораздо больше, чем говорит тут, похоже шо он по примеру первого решил спекульнуть на переуступках и уже плотно этим занимается)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:10
Про дисконт
Дисконт - имел ввиду хотелка в 44 тыс против 36 тыс продажа. А действиетельно ли человек продал ниже цены инвестиции или на уровне ее, не известно.
Что там у продавца случилось, кто его знает. Я домик просматиривал и увидел такую торговую дискуссию.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:21
Купить за 30, продавать за 44 і продати за 36....
Я б це дисконтом не назвав.
+-20% в дооярах за рік... було б непогано за 2 візити в ОП отримати середньорічну по стату зп в кийові
Зи. Якщо з розтермінуванням то взагалі фантастична Доходність на вкладені грошики:-)
Зизи. Вдала покупка. Зараз за +- модне в іпенях не менше ніж па тищі з доставкою через 3 роки заражають. (Обтікаю від ціни грейта еслі шо).
Всім процвітання!
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:59
Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:03
На СЕГОДНЯ я на просмотры не хожу, поэтому РЕАЛЬНЫХ кейсов сказать не могу.
По уровню цен (объявы в инете) - сейчас чуть ниже (ИМХО) чем пару лет назад (см.личку).
Опять же - какая цель:
- выскочить из аренды - велкам в хрущ или гостинку (аж бегом). Цены на хрущи сейчас просто смешные, это не $65т за хрущ-двушку в 2011.
- выскочить из хруща или взять под аренду - взять без ремонта сданый новострой.
Востаннє редагувалось galadriel в Сер 30 січ, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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