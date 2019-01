Додано: Сер 30 січ, 2019 14:03

Прохожий написав: galadriel написав: Цены на недвижку реально низкие, и самое время улучшить своё жиль , и самое время улучшить своё жиль

реальные кейсы есть НА СЕГОДНЯ ? реальные кейсы есть НА СЕГОДНЯ ?



На СЕГОДНЯ я на просмотры не хожу, поэтому РЕАЛЬНЫХ кейсов сказать не могу.

По уровню цен (объявы в инете) - сейчас чуть ниже (ИМХО) чем пару лет назад (см.личку).



Опять же - какая цель:

- выскочить из аренды - велкам в хрущ или гостинку (аж бегом). Цены на хрущи сейчас просто смешные, это не $65т за хрущ-двушку в 2011.

