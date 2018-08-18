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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:фракталы какие-то по квартире развесила

Интереснейшая тема - фрактальная геометрия, помню в школе у нас были факультативы с завкафедрой местного универа, но выражение "развесить фракталы по квартире" уже само по себе приводит в восторг :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:54

  stm написав:
  zzzzzz написав:
  Рыба-сом написав:ЗЫ да, ещё: красный кирпич - "живой" стройматериал, а керамзитобетон - "мёртвый" :!: :o

Это понятно , а в квартире была оборудована "молитвенная комната" ? :lol:

Будет, на батюшку перепишет квартиру и всё будет )))

Не, мне кажется, что тяга к духовному заканчивается там, где начинаются деньги :mrgreen: Во всяком случае, елейные разговоры, что молодая праведная семья с ребенком не даст атмосфере профессорской квартиры стрефиться, на неё никак не подействовали :lol:
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 30 січ, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:58

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:фракталы какие-то по квартире развесила

Интереснейшая тема - фрактальная геометрия, помню в школе у нас были факультативы с завкафедрой местного универа, но выражение "развесить фракталы по квартире" уже само по себе приводит в восторг :mrgreen:

Ну, там может даже не фракталы, а такие изображения, которые спирограф создаёт. Но тяга к мракобесию при типа как кандидатской или докторской степени и преподавательству в ВУЗе вызвала неприятные грустные мысли о нашей системе высшего образования.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:06

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  galadriel написав:Цены на недвижку реально низкие, и самое время улучшить своё жиль

реальные кейсы есть НА СЕГОДНЯ ?


Можно было бы делать мемориальные таблички на входные двери. Например, на гостинке на Лукьяновке:
"Эта квартира площадью 20 кв. м куплена в 2013м году за 60000 долл. США для жизни"
.

Ще краще "Ця квартира була куплена в 2008 за 99 000 дол США"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:09

  zzzzzz написав:https://rieltor.ua/flats-sale/view/8715407/

Сколько такой ремонт стоит, и сколько ему лет ?
Эта объява висит с августа и по цене не опускается. Не понятно чего ждет чел. В том доме "очень" красивые счета за отопление 30-35 грн за кв.м. ( за декабрь)

Чол чекає лоха з достатньою кількістю грошових знаків.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:Такой дизайн был актуален в 2006-2008 годах.
В те годы продавался кафель, уложенный в данной квартире. (В магазинах превалировали такие цвета)
Как раз развелся и делал ремонт - отселял бывшую (((((


+
у меня у родителей такой кафель, ремонт в 2006-2007 делался)

зы: шо касается макса - сдается мне джентльмены, он на кржн делает гораздо больше, чем говорит тут, похоже шо он по примеру первого решил спекульнуть на переуступках и уже плотно этим занимается)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:10

Про дисконт

Дисконт - имел ввиду хотелка в 44 тыс против 36 тыс продажа. А действиетельно ли человек продал ниже цены инвестиции или на уровне ее, не известно.

Что там у продавца случилось, кто его знает. Я домик просматиривал и увидел такую торговую дискуссию.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:21

  change_pm написав:Дисконт - имел ввиду хотелка в 44 тыс против 36 тыс продажа. А действиетельно ли человек продал ниже цены инвестиции или на уровне ее, не известно.

Что там у продавца случилось, кто его знает. Я домик просматиривал и увидел такую торговую дисскусию.



Купить за 30, продавать за 44 і продати за 36....

Я б це дисконтом не назвав.
+-20% в дооярах за рік... було б непогано за 2 візити в ОП отримати середньорічну по стату зп в кийові

Зи. Якщо з розтермінуванням то взагалі фантастична Доходність на вкладені грошики:-)

Зизи. Вдала покупка. Зараз за +- модне в іпенях не менше ніж па тищі з доставкою через 3 роки заражають. (Обтікаю від ціни грейта еслі шо).
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:59

  Прохожий написав:Укрбуд как правило предупреждает о грядущем повышении за 7-10 дней так что время для маневра есть.

Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:03

  Прохожий написав:
  galadriel написав:Цены на недвижку реально низкие, и самое время улучшить своё жиль

реальные кейсы есть НА СЕГОДНЯ ?


На СЕГОДНЯ я на просмотры не хожу, поэтому РЕАЛЬНЫХ кейсов сказать не могу.
По уровню цен (объявы в инете) - сейчас чуть ниже (ИМХО) чем пару лет назад (см.личку).

Опять же - какая цель:
- выскочить из аренды - велкам в хрущ или гостинку (аж бегом). Цены на хрущи сейчас просто смешные, это не $65т за хрущ-двушку в 2011.
- выскочить из хруща или взять под аренду - взять без ремонта сданый новострой.
Востаннє редагувалось galadriel в Сер 30 січ, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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