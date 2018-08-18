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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3468346934703471>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:06

  zzzzzz написав:Дословно она сказала следующее - " Хочу посмотреть высоко ли находится квартира ( 16 эт )" :mrgreen:

Может вид хотела посмотреть, там много героев, которые хотели иметь хороший "вид" из дальнего дома. Вот имеют :mrgreen:
Зображення
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:18

  hume написав:Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)


Инвестор какой-то нервный пошел. В какую укрбудовскую тему не зайдешь - кипишуют по поводу задержек сдачи. Некоторым и три месяца много, а уж стандартные полгода их вообще выводит из себя.
Потыкал по последним сообщениям разных застройщиков - все ноют по поводу этих самых задержек, не понимают что чем позже сдадут тем больше они заработают :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:24

  vano80 написав:
  hume написав:Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)


Инвестор какой-то нервный пошел. В какую укрбудовскую тему не зайдешь - кипишуют по поводу задержек сдачи. Некоторым и три месяца много, а уж стандартные полгода их вообще выводит из себя.
Потыкал по последним сообщениям разных застройщиков - все ноют по поводу этих самых задержек, не понимают что чем позже сдадут тем больше они заработают :mrgreen:

У Укрбуда задержки начинаются от 12 месяцев. По большинству объектов стартовавших в 2017-2018 задержки будут от 18-24 месяцев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:33

  hume написав:
  Прохожий написав:Укрбуд как правило предупреждает о грядущем повышении за 7-10 дней так что время для маневра есть.

Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)

Та это понятно но есть варианты, чешу репу...
Целевое гривнедепо за пол-года даст 6%(профит 8) )
Можно поиграть на курсе, пока туманная перспектива...
В тумбе остаток не лежит но всегда могу найти за 7 дней есличё, сумма смешная, Я не Сержик спящий на 50куе по матрасом много лет и сублимирующий на "3к ПА500 в акуенном доме с акуенными планировками"... :mrgreen:


Про 2,5-3 года заморозки понимаю но вижу потенциал неслабого роста цены объекта в процессе... Прошерстил котлованы ПБ, грусть и печаль...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:44

  Прохожий написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:Укрбуд как правило предупреждает о грядущем повышении за 7-10 дней так что время для маневра есть.

Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)

Та это понятно но есть варианты, чешу репу...
Целевое гривнедепо за пол-года даст 6%(профит 8) )
Можно поиграть на курсе, пока туманная перспектива...
В тумбе остаток не лежит но всегда могу найти за 7 дней есличё, сумма смешная, Я не Сержик спящий на 50куе по матрасом много лет и сублимирующий на "3к ПА500 в акуенном доме с акуенными планировками"... :mrgreen:


Про 2,5-3 года заморозки понимаю но вижу потенциал неслабого роста цены объекта в процессе... Прошерстил котлованы ПБ, грусть и печаль...


Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.
Из налогов только военный сбор 1,5%
По гривне до 19,5% ( 3х мес )
По доллару до 7,5% ( 2х летки )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.Из налогов только военный сбор 1,5% По гривне до 19,5% По доллару до 7,5%

"огласите весь список пжлалуста"…..
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:48

Frant
уже из процедурной вернулся? :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:49

  zzzzzz написав:Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.
Из налогов только военный сбор 1,5%
По гривне до 19,5% ( 3х мес )
По доллару до 7,5% ( 2х летки )

Какой порог входа в игру с государством?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:50

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.Из налогов только военный сбор 1,5% По гривне до 19,5% По доллару до 7,5%

"огласите весь список пжлалуста"…..


О да, отлично меня потролили ++
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:52

  hume написав:
  zzzzzz написав:Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.
Из налогов только военный сбор 1,5%
По гривне до 19,5% ( 3х мес )
По доллару до 7,5% ( 2х летки )

Какой порог входа в игру с государством?


Порог любой, но есть комисии.
Имеет смысл в гривну от 100 кгрн
В долларовые от 20 куе
Живите своим умом!
zzzzzz
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