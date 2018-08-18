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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:06
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hume
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:18
hume написав:
Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)
Инвестор какой-то нервный пошел. В какую укрбудовскую тему не зайдешь - кипишуют по поводу задержек сдачи. Некоторым и три месяца много, а уж стандартные полгода их вообще выводит из себя.
Потыкал по последним сообщениям разных застройщиков - все ноют по поводу этих самых задержек, не понимают что чем позже сдадут тем больше они заработают
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vano80
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:24
vano80 написав: hume написав:
Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)
Инвестор какой-то нервный пошел. В какую укрбудовскую тему не зайдешь - кипишуют по поводу задержек сдачи. Некоторым и три месяца много, а уж стандартные полгода их вообще выводит из себя.
Потыкал по последним сообщениям разных застройщиков - все ноют по поводу этих самых задержек, не понимают что чем позже сдадут тем больше они заработают
У Укрбуда задержки начинаются от 12 месяцев. По большинству объектов стартовавших в 2017-2018 задержки будут от 18-24 месяцев.
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airmax78
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:33
hume написав: Прохожий написав:
Укрбуд как правило предупреждает о грядущем повышении за 7-10 дней так что время для маневра есть.
Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)
Та это понятно но есть варианты, чешу репу...
Целевое гривнедепо за пол-года даст 6%(профит
)
Можно поиграть на курсе, пока туманная перспектива...
В тумбе остаток не лежит но всегда могу найти за 7 дней есличё, сумма смешная, Я не Сержик спящий на 50куе по матрасом много лет и сублимирующий на "3к ПА500 в акуенном доме с акуенными планировками"...
Про 2,5-3 года заморозки понимаю но вижу потенциал неслабого роста цены объекта в процессе... Прошерстил котлованы ПБ, грусть и печаль...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:44
Прохожий написав: hume написав: Прохожий написав:
Укрбуд как правило предупреждает о грядущем повышении за 7-10 дней так что время для маневра есть.
Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)
Та это понятно но есть варианты, чешу репу...
Целевое гривнедепо за пол-года даст 6%(профит
)
Можно поиграть на курсе, пока туманная перспектива...
В тумбе остаток не лежит но всегда могу найти за 7 дней есличё, сумма смешная, Я не Сержик спящий на 50куе по матрасом много лет и сублимирующий на "3к ПА500 в акуенном доме с акуенными планировками"...
Про 2,5-3 года заморозки понимаю но вижу потенциал неслабого роста цены объекта в процессе... Прошерстил котлованы ПБ, грусть и печаль...
Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.
Из налогов только военный сбор 1,5%
По гривне до 19,5% ( 3х мес )
По доллару до 7,5% ( 2х летки )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:47
zzzzzz написав:
Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.Из налогов только военный сбор 1,5% По гривне до 19,5% По доллару до 7,5%
"огласите весь список пжлалуста"…..
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:48
Frant
уже из процедурной вернулся?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:49
zzzzzz написав:
Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.
Из налогов только военный сбор 1,5%
По гривне до 19,5% ( 3х мес )
По доллару до 7,5% ( 2х летки )
Какой порог входа в игру с государством?
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hume
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:50
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.Из налогов только военный сбор 1,5% По гривне до 19,5% По доллару до 7,5%
"огласите весь список пжлалуста"…..
О да, отлично меня потролили ++
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:52
hume написав: zzzzzz написав:
Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.
Из налогов только военный сбор 1,5%
По гривне до 19,5% ( 3х мес )
По доллару до 7,5% ( 2х летки )
Какой порог входа в игру с государством?
Порог любой, но есть комисии.
Имеет смысл в гривну от 100 кгрн
В долларовые от 20 куе
Живите своим умом!
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zzzzzz
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