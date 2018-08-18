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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3468346934703471

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:53

  galadriel написав:
  J_P написав:Зря вы наехали на Макса.
Макс, занесите пож-та в протокол: я полностью с вами согласен! (что касается выделенного ))) Пропасть будет только усиливаться.
...


Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.

А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.

ОШ, ЯЗ ...
Ви замужем за учотка yura_?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:54

  Frant написав:___________________

"В рамках идеологии "смарт-сити" чиновники любят такие слова: "окружающая среда, возобновляемая энергия, энергоэффективность, управление обращением с бытовыми отходами". На самом деле в городе есть, например,[b] Дарницкая ТЕЦ, которая работает на угле, а золу сбрасывает в жилом микрорайоне. И никакие протесты жителей, никакие заключения экологов не влияют на позицию городских властей, которые не собираются эту проблему решать.
https://uainfo.org/blognews/1548841657- ... siti-.html

Пан прохфэссор, эта Дарницкая тэц сбразывает золу в то место уже более полувека, но тут налетели любители дешёвого жилья, и им резко начала мешать ТЭЦ. То есть до покупки мозг не работал, а теперь вдруг зольные бури начали мешать, они онко вызывают. А затянуть семью на Позняки 4а мозгов хватило. Так же как с тем фанерным заводиком.
Востаннє редагувалось hume в Сер 30 січ, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:57

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:Ща физики понемногу начинают вьезжать в овдп.
Из налогов только военный сбор 1,5%
По гривне до 19,5% ( 3х мес )
По доллару до 7,5% ( 2х летки )

Какой порог входа в игру с государством?


Порог любой, но есть комисии.
Имеет смысл в гривну от 100 кгрн
В долларовые от 20 куе

Нужно посчитать. Всякое хранение, комиссии ит д и тп.
hume
 
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