Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:Зря вы наехали на Макса. Макс, занесите пож-та в протокол: я полностью с вами согласен! (что касается выделенного ))) Пропасть будет только усиливаться. ...
Надвигается смутное и тёмное время - думаю, мир очень изменится через несколько ближайших лет (локально - наши выборы -> очередной передел собственности -> снова нестабильность и турбулентность + громадные выплаты в этом году + между РФ и Украиной идёт война, горячая втихаря, информационная - на полную; глобально - очень возможна 3МВ (особенно учитывая поведение нашего больного на голову и с завышенным ЧСВ саседа), тогда всем будет не до котлованов). И вполне может быть, что над котлованом и через несколько десятилетий останется воздух. Очень хочу ошибаться.
А в воздух над котлованом есть смысл вкладываться когда всё более-менее стабильно (выборы прошли полгода/год назад, долгов особых нет, резких движений в локальном и глобальном плане нет и не намечается). Как-то так.
ОШ, ЯЗ ... Ви замужем за учотка yura_?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
"В рамках идеологии "смарт-сити" чиновники любят такие слова: "окружающая среда, возобновляемая энергия, энергоэффективность, управление обращением с бытовыми отходами". На самом деле в городе есть, например,[b] Дарницкая ТЕЦ, которая работает на угле, а золу сбрасывает в жилом микрорайоне. И никакие протесты жителей, никакие заключения экологов не влияют на позицию городских властей, которые не собираются эту проблему решать. https://uainfo.org/blognews/1548841657- ... siti-.html
Пан прохфэссор, эта Дарницкая тэц сбразывает золу в то место уже более полувека, но тут налетели любители дешёвого жилья, и им резко начала мешать ТЭЦ. То есть до покупки мозг не работал, а теперь вдруг зольные бури начали мешать, они онко вызывают. А затянуть семью на Позняки 4а мозгов хватило. Так же как с тем фанерным заводиком.
Востаннє редагувалось hume в Сер 30 січ, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.