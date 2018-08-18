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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34703471347234733474>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:21

  airmax78 написав:
Хранение - нематериально. Комиссии - +/- тоже (по-моему в пределах 0,2-0,3%). Т.е. это несопоставимо с налогом на %% доходы по депо. + в отличие от депо - есть вариант выйти обратно в кэш без потери %% и особых убытков (при условии, что в момент выхода не будет какого-то дикого дефицита ресурсов на рынке и роста %% ставок). В общем, чем покупать стремный котлован с туманной перспективой - есть смысл задуматься.

Нах покупать стрёмный котлован? :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:26

  kingkongovets написав:
hume написав:Пан прохфэссор, эта Дарницкая тэц сбразывает золу в то место уже более полувека, но тут налетели любители дешёвого жилья, и им резко начала мешать ТЭЦ. То есть до покупки мозг не работал, а теперь вдруг зольные бури начали мешать, они онко вызывают. А затянуть семью на Позняки 4а мозгов хватило. Так же как с тем фанерным заводиком.


вильнолюдына мае право на дэшевэ житло
а в тому шо цэ житло збудовано нэ за нормамы, та нэ там, дэ цэ комфортно вильнолюдям - то проблемы не вильнолюдэй, а влады, яка дозволыла всэ цэ нэподобство
ось така нехытра вильнолюдська логика


Конг, а откуда такая нелюбовь к пересичному вильно- и такая оправдательная риторика к тем кто принимает решения?
Чтобы не офф -
"В первом Медовом 550 однушек и 450 смартов. Во втором Медовом 350 однушек и 250 смартов. Итого в комплексе 900 однушек и 700 смартов"
Нормальный семейный райончик :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:30

"В первом Медовом 550 однушек и 450 смартов. Во втором Медовом 350 однушек и 250 смартов. Итого в комплексе 900 однушек и 700 смартов"
Нормальный семейный райончик :mrgreen:[/quote]

Я так понимаю паркинги им не нужны)))
Главное шоб АТБ был под домом ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:30

  hume написав:
  airmax78 написав:
Хранение - нематериально. Комиссии - +/- тоже (по-моему в пределах 0,2-0,3%). Т.е. это несопоставимо с налогом на %% доходы по депо. + в отличие от депо - есть вариант выйти обратно в кэш без потери %% и особых убытков (при условии, что в момент выхода не будет какого-то дикого дефицита ресурсов на рынке и роста %% ставок). В общем, чем покупать стремный котлован с туманной перспективой - есть смысл задуматься.

Нах покупать стрёмный котлован? :mrgreen:

Человек топил за арию геоса,вот задумался наверное :lol:

п.с. он же без полтосика никак,так что имейте снисходительность)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не оффтоп, к сожалению

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:44

  kingkongovets написав:не оффтоп, к сожалению

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Можно использовать как критерий центра Киева.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:47

  somilitark написав:
  hume написав:
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..

Наоборот,очень мудрый,знают кто победит,знают что будет мир,знают что будет ипотека под 3%,знают что ракета дорожая уже почти в отсеках,осталось просто зафиксировать очевидное,подкрепив действиями и кешем :P

ракета готова до старта, але без пального :)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kyk написав:
  kingkongovets написав:не оффтоп, к сожалению

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Можно использовать как критерий центра Киева.


в киеве нет центра как точки
есть исторический центр - место где стоял княжий терем, щас это территория вокруг исторического музея, там даже камень с надписью «отсюда пошла земля русская» лежит
а самая древняя улица - владимирская

у автора поста просто офис в гулливере, отсюда и такая точка отсчета)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 30 січ, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:52

  kingkongovets написав:
kyk написав:Можно использовать как критерий центра Киева.


в киеве нет центра как точки
есть исторический центр - территория вокруг исторического музея, там даже камень с надписью «отсюда пошла земля русская» лежит

у автора поста просто офис в гулливере, отсюда и такая точка отсчета)

Я про круги пошутил. Проехали :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:53

  kingkongovets написав:
kyk написав:
  kingkongovets написав:не оффтоп, к сожалению

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Можно использовать как критерий центра Киева.


в киеве нет центра как точки
есть исторический центр - место где стоял княжий терем, щас это территория вокруг исторического музея, там даже камень с надписью «отсюда пошла земля русская» лежит
а самая древняя улица - владимирская

у автора поста просто офис в гулливере, отсюда и такая точка отсчета)

У него явно много свободного времени 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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