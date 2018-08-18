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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:21
airmax78 написав:
Хранение - нематериально. Комиссии - +/- тоже (по-моему в пределах 0,2-0,3%). Т.е. это несопоставимо с налогом на %% доходы по депо. + в отличие от депо - есть вариант выйти обратно в кэш без потери %% и особых убытков (при условии, что в момент выхода не будет какого-то дикого дефицита ресурсов на рынке и роста %% ставок). В общем, чем покупать стремный котлован с туманной перспективой - есть смысл задуматься.
Нах покупать стрёмный котлован?
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hume
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:26
kingkongovets написав:
hume написав:Пан прохфэссор, эта Дарницкая тэц сбразывает золу в то место уже более полувека, но тут налетели любители дешёвого жилья, и им резко начала мешать ТЭЦ. То есть до покупки мозг не работал, а теперь вдруг зольные бури начали мешать, они онко вызывают. А затянуть семью на Позняки 4а мозгов хватило. Так же как с тем фанерным заводиком.
вильнолюдына мае право на дэшевэ житло
а в тому шо цэ житло збудовано нэ за нормамы, та нэ там, дэ цэ комфортно вильнолюдям - то проблемы не вильнолюдэй, а влады, яка дозволыла всэ цэ нэподобство
ось така нехытра вильнолюдська логика
Конг, а откуда такая нелюбовь к пересичному вильно- и такая оправдательная риторика к тем кто принимает решения?
Чтобы не офф -
"В первом Медовом 550 однушек и 450 смартов. Во втором Медовом 350 однушек и 250 смартов. Итого в комплексе 900 однушек и 700 смартов"
Нормальный семейный райончик
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:30
"В первом Медовом 550 однушек и 450 смартов. Во втором Медовом 350 однушек и 250 смартов. Итого в комплексе 900 однушек и 700 смартов"
Нормальный семейный райончик
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Я так понимаю паркинги им не нужны)))
Главное шоб АТБ был под домом ))
Живите своим умом!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:30
hume написав: airmax78 написав:
Хранение - нематериально. Комиссии - +/- тоже (по-моему в пределах 0,2-0,3%). Т.е. это несопоставимо с налогом на %% доходы по депо. + в отличие от депо - есть вариант выйти обратно в кэш без потери %% и особых убытков (при условии, что в момент выхода не будет какого-то дикого дефицита ресурсов на рынке и роста %% ставок). В общем, чем покупать стремный котлован с туманной перспективой - есть смысл задуматься.
Нах покупать стрёмный котлован?
Человек топил за арию геоса,вот задумался наверное
п.с. он же без полтосика никак,так что имейте снисходительность)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:41
не оффтоп, к сожалению
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:44
kingkongovets написав:
не оффтоп, к сожалению
Можно использовать как критерий центра Киева.
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kyk
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:47
somilitark написав: hume написав:
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..
Наоборот,очень мудрый,знают кто победит,знают что будет мир,знают что будет ипотека под 3%,знают что ракета дорожая уже почти в отсеках,осталось просто зафиксировать очевидное,подкрепив действиями и кешем
ракета готова до старта, але без пального
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:50
kyk написав: kingkongovets написав:
не оффтоп, к сожалению
Можно использовать как критерий центра Киева.
в киеве нет центра как точки
есть исторический центр - место где стоял княжий терем, щас это территория вокруг исторического музея, там даже камень с надписью «отсюда пошла земля русская» лежит
а самая древняя улица - владимирская
у автора поста просто офис в гулливере, отсюда и такая точка отсчета)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 30 січ, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:52
kingkongovets написав:
kyk написав:Можно использовать как критерий центра Киева.
в киеве нет центра как точки
есть исторический центр - территория вокруг исторического музея, там даже камень с надписью «отсюда пошла земля русская» лежит
у автора поста просто офис в гулливере, отсюда и такая точка отсчета)
Я про круги пошутил. Проехали
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:53
kingkongovets написав: kyk написав: kingkongovets написав:
не оффтоп, к сожалению
Можно использовать как критерий центра Киева.
в киеве нет центра как точки
есть исторический центр - место где стоял княжий терем, щас это территория вокруг исторического музея, там даже камень с надписью «отсюда пошла земля русская» лежит
а самая древняя улица - владимирская
у автора поста просто офис в гулливере, отсюда и такая точка отсчета)
У него явно много свободного времени
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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