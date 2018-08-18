Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Хранение - нематериально. Комиссии - +/- тоже (по-моему в пределах 0,2-0,3%). Т.е. это несопоставимо с налогом на %% доходы по депо. + в отличие от депо - есть вариант выйти обратно в кэш без потери %% и особых убытков (при условии, что в момент выхода не будет какого-то дикого дефицита ресурсов на рынке и роста %% ставок). В общем, чем покупать стремный котлован с туманной перспективой - есть смысл задуматься.
Нах покупать стрёмный котлован?
Не знаю. Но в последнее время здесь часто именно котлованы обсуждаются в качестве объектов, интересных для инвестирования. На объекты в высокой степени готовности ценники уже никому не нравятся + выбор там очень ограниченный.
airmax78 написав:Не знаю. Но в последнее время здесь часто именно котлованы обсуждаются в качестве объектов, интересных для инвестирования. На объекты в высокой степени готовности ценники уже никому не нравятся + выбор там очень ограниченный.
Нужно изучить вопрос овгз, но в грн наверное ну его нах..
airmax78 написав:Не знаю. Но в последнее время здесь часто именно котлованы обсуждаются в качестве объектов, интересных для инвестирования. На объекты в высокой степени готовности ценники уже никому не нравятся + выбор там очень ограниченный.
Нужно изучить вопрос овгз, но в грн наверное ну его нах..
Учитывая, что недвига - это тоже такой, скажем так, не совсем валютный актив, то большой вопрос.
"В рамках идеологии "смарт-сити" чиновники любят такие слова: "окружающая среда, возобновляемая энергия, энергоэффективность, управление обращением с бытовыми отходами". На самом деле в городе есть, например,[b] Дарницкая ТЕЦ, которая работает на угле, а золу сбрасывает в жилом микрорайоне. И никакие протесты жителей, никакие заключения экологов не влияют на позицию городских властей, которые не собираются эту проблему решать. https://uainfo.org/blognews/1548841657- ... siti-.html
Пан прохфэссор, эта Дарницкая тэц сбразывает золу в то место уже более полувека, но тут налетели любители дешёвого жилья, и им резко начала мешать ТЭЦ. То есть до покупки мозг не работал, а теперь вдруг зольные бури начали мешать, они онко вызывают. А затянуть семью на Позняки 4а мозгов хватило. Так же как с тем фанерным заводиком.
Мені то все відомо))) Ти передай мешканцям їлітного Комфорт-Тауну, що мебельний завод також 30 років як випускає формальдегід в їхню сторону)))) А то все бунтують, хочуть закрити завод)))
airmax78 написав:Не знаю. Но в последнее время здесь часто именно котлованы обсуждаются в качестве объектов, интересных для инвестирования. На объекты в высокой степени готовности ценники уже никому не нравятся + выбор там очень ограниченный.
Нужно изучить вопрос овгз, но в грн наверное ну его нах..
Ставка по годовым 18,5% Берем запас по девалу 8% 27,75+8%=30 То есть даже при курсе 30 ты получишь свои 10% в долларовом эквиваленте.
hume написав:Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)
Инвестор какой-то нервный пошел. В какую укрбудовскую тему не зайдешь - кипишуют по поводу задержек сдачи. Некоторым и три месяца много, а уж стандартные полгода их вообще выводит из себя. Потыкал по последним сообщениям разных застройщиков - все ноют по поводу этих самых задержек, не понимают что чем позже сдадут тем больше они заработают
Новобуди заморожуються на очах. Без прильоту марсіан, які здатні все розкупити - КРЖН масово загальмується вже в 2019.