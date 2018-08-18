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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3471347234733474>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:54

  hume написав:
  airmax78 написав:
Хранение - нематериально. Комиссии - +/- тоже (по-моему в пределах 0,2-0,3%). Т.е. это несопоставимо с налогом на %% доходы по депо. + в отличие от депо - есть вариант выйти обратно в кэш без потери %% и особых убытков (при условии, что в момент выхода не будет какого-то дикого дефицита ресурсов на рынке и роста %% ставок). В общем, чем покупать стремный котлован с туманной перспективой - есть смысл задуматься.

Нах покупать стрёмный котлован? :mrgreen:

Не знаю. Но в последнее время здесь часто именно котлованы обсуждаются в качестве объектов, интересных для инвестирования. На объекты в высокой степени готовности ценники уже никому не нравятся + выбор там очень ограниченный.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:04

  airmax78 написав:Не знаю. Но в последнее время здесь часто именно котлованы обсуждаются в качестве объектов, интересных для инвестирования. На объекты в высокой степени готовности ценники уже никому не нравятся + выбор там очень ограниченный.

Нужно изучить вопрос овгз, но в грн наверное ну его нах..
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня такое впечатление, что Медведчук, как и его шеф, живет в каком-то своем мире, полностью оторванном от реальности: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/29/7205195/
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:08

  hume написав:
  airmax78 написав:Не знаю. Но в последнее время здесь часто именно котлованы обсуждаются в качестве объектов, интересных для инвестирования. На объекты в высокой степени готовности ценники уже никому не нравятся + выбор там очень ограниченный.

Нужно изучить вопрос овгз, но в грн наверное ну его нах..

Учитывая, что недвига - это тоже такой, скажем так, не совсем валютный актив, то большой вопрос.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:11

  hume написав:
  Frant написав:___________________

"В рамках идеологии "смарт-сити" чиновники любят такие слова: "окружающая среда, возобновляемая энергия, энергоэффективность, управление обращением с бытовыми отходами". На самом деле в городе есть, например,[b] Дарницкая ТЕЦ, которая работает на угле, а золу сбрасывает в жилом микрорайоне. И никакие протесты жителей, никакие заключения экологов не влияют на позицию городских властей, которые не собираются эту проблему решать.
https://uainfo.org/blognews/1548841657- ... siti-.html

Пан прохфэссор, эта Дарницкая тэц сбразывает золу в то место уже более полувека, но тут налетели любители дешёвого жилья, и им резко начала мешать ТЭЦ. То есть до покупки мозг не работал, а теперь вдруг зольные бури начали мешать, они онко вызывают. А затянуть семью на Позняки 4а мозгов хватило. Так же как с тем фанерным заводиком.

Мені то все відомо)))
Ти передай мешканцям їлітного Комфорт-Тауну, що мебельний завод також 30 років як випускає формальдегід в їхню сторону)))) А то все бунтують, хочуть закрити завод)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:11

  hume написав:
  airmax78 написав:Не знаю. Но в последнее время здесь часто именно котлованы обсуждаются в качестве объектов, интересных для инвестирования. На объекты в высокой степени готовности ценники уже никому не нравятся + выбор там очень ограниченный.

Нужно изучить вопрос овгз, но в грн наверное ну его нах..


Ставка по годовым 18,5%
Берем запас по девалу 8%
27,75+8%=30
То есть даже при курсе 30 ты получишь свои 10% в долларовом эквиваленте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:13

  vano80 написав:
  hume написав:Через полгода повысят, даже с учётом того, что у вас налом лежит в тумбе остаток, то всё равно придётся заморозить сумму на оставшиеся 2,5 года (а реально 3 года, тк полгода задержки будет 100%)


Инвестор какой-то нервный пошел. В какую укрбудовскую тему не зайдешь - кипишуют по поводу задержек сдачи. Некоторым и три месяца много, а уж стандартные полгода их вообще выводит из себя.
Потыкал по последним сообщениям разных застройщиков - все ноют по поводу этих самых задержек, не понимают что чем позже сдадут тем больше они заработают :mrgreen:

Новобуди заморожуються на очах.
Без прильоту марсіан, які здатні все розкупити - КРЖН масово загальмується вже в 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, сегодня участке, где должен был строится жк сандэнс (никольская слободка) пошла какая то возьня.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:17

  airmax78 написав:[
Учитывая, что недвига - это тоже такой, скажем так, не совсем валютный актив, то большой вопрос.

Да да да. Именно поэтому котлован вместо 16 кгрн в 13ом году заряжается по 40 кгрн в 19ом. Хотя вы правы 40 кгрн это же не 56 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:20

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Учитывая, что недвига - это тоже такой, скажем так, не совсем валютный актив, то большой вопрос.

Да да да. Именно поэтому котлован вместо 16 кгрн в 13ом году заряжается по 40 кгрн в 19ом. Хотя вы правы 40 кгрн это же не 56 :mrgreen:

Ну, такая движуха далеко не по всем объектам. Про вторичку - вообще промолчу. В общем, не буду рвать тельняшку, как за Рыбальский, но есть над чем задуматься.
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