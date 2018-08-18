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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22
hume написав: airmax78 написав:
[
Учитывая, что недвига - это тоже такой, скажем так, не совсем валютный актив, то большой вопрос.
Да да да. Именно поэтому котлован вместо 16 кгрн в 13ом году заряжается по 40 кгрн в 19ом. Хотя вы правы 40 кгрн это же не 56
Ну если есть высокие ожидания девала тогда только баксоматрас без вариантов, для более смелых баксодепо ))
Живите своим умом!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22
airmax78 написав:
Про вторичку - вообще промолчу
Чому ж?
Розкажіть своє бачення.
"Первинка" зразу ж після купівлі стає "вторинкою".
І - дорожчає???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:24
airmax78 написав:
Про вторичку - вообще промолчу. В общем, не буду рвать тельняшку, как за Рыбальский, но есть над чем задуматься.
Согласен
ПС
Совкошлак оказался там, где должен быть.
ППС
У меня в совкошлаке дёрнули какую то катушку в лифте. Месяц пешочком народ ходит, когда починят никто не знает.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:26
zzzzzz написав: Жека79 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=ub3t87e6Kc4
а ну признавайтесь у кого все 10 пунктов???
Хороший обзор) У меня ничего этого нет , как я жил без этого
мінімалізм в моді, цокольний лофт рулз
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:27
hume написав: airmax78 написав:
Про вторичку - вообще промолчу. В общем, не буду рвать тельняшку, как за Рыбальский, но есть над чем задуматься.
Согласен
ПС
Совкошлак оказался там, где должен быть.
ППС
У меня в совкошлаке дёрнули какую то катушку в лифте. Месяц пешочком народ ходит, когда починят никто не знает.
Самое неприятное, что бывает, что этим занимаются непосредственно электрики ЖЭКа. А потом "новая" катушка "покупается", если жильцы соберут 3000-5000 грн.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:28
hume написав: airmax78 написав:
Про вторичку - вообще промолчу. В общем, не буду рвать тельняшку, как за Рыбальский, но есть над чем задуматься.
Согласен
ПС
Совкошлак оказался там, где должен быть.
ППС
У меня в совкошлаке дёрнули какую то катушку в лифте. Месяц пешочком народ ходит, когда починят никто не знает.
В такие моменты даже не знаю нравятся мне квартиры на 25+ этаже или нет )))
Живите своим умом!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:28
Первый написав: trololo написав: Прохожий написав:
н
ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...
спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...
Думаю смарт від укрбуда на поверсі 15+ зробить не менше 45% в доларах до введення в експлуатацію.
питання як їх отримати при нефіксованій ціні:-), адже вкинути 100% вартостості зразу І чекати 3 роки якось не комільфо.
ага 45% зробить в штани
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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