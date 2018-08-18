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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3471347234733474

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Учитывая, что недвига - это тоже такой, скажем так, не совсем валютный актив, то большой вопрос.

Да да да. Именно поэтому котлован вместо 16 кгрн в 13ом году заряжается по 40 кгрн в 19ом. Хотя вы правы 40 кгрн это же не 56 :mrgreen:


Ну если есть высокие ожидания девала тогда только баксоматрас без вариантов, для более смелых баксодепо ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22

?

  airmax78 написав:Про вторичку - вообще промолчу

Чому ж?
Розкажіть своє бачення.
"Первинка" зразу ж після купівлі стає "вторинкою".
І - дорожчає???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:24

  airmax78 написав:Про вторичку - вообще промолчу. В общем, не буду рвать тельняшку, как за Рыбальский, но есть над чем задуматься.

Согласен

ПС
Совкошлак оказался там, где должен быть.

ППС
У меня в совкошлаке дёрнули какую то катушку в лифте. Месяц пешочком народ ходит, когда починят никто не знает. :(
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:26

  zzzzzz написав:
  Жека79 написав:https://www.youtube.com/watch?v=ub3t87e6Kc4

а ну признавайтесь у кого все 10 пунктов??? :mrgreen:

Хороший обзор) У меня ничего этого нет , как я жил без этого :mrgreen:

мінімалізм в моді, цокольний лофт рулз
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:27

  hume написав:
  airmax78 написав:Про вторичку - вообще промолчу. В общем, не буду рвать тельняшку, как за Рыбальский, но есть над чем задуматься.

Согласен

ПС
Совкошлак оказался там, где должен быть.

ППС
У меня в совкошлаке дёрнули какую то катушку в лифте. Месяц пешочком народ ходит, когда починят никто не знает. :(

Самое неприятное, что бывает, что этим занимаются непосредственно электрики ЖЭКа. А потом "новая" катушка "покупается", если жильцы соберут 3000-5000 грн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:28

  hume написав:
  airmax78 написав:Про вторичку - вообще промолчу. В общем, не буду рвать тельняшку, как за Рыбальский, но есть над чем задуматься.

Согласен

ПС
Совкошлак оказался там, где должен быть.

ППС
У меня в совкошлаке дёрнули какую то катушку в лифте. Месяц пешочком народ ходит, когда починят никто не знает. :(


В такие моменты даже не знаю нравятся мне квартиры на 25+ этаже или нет )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:28

  Первый написав:
  trololo написав:
  Прохожий написав:н
ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...


спасибо за отчет! плюсанул, полезно и по теме. К и ФФ интересны и сами по себе, и в сравнении с соседями. сам никак не доеду, цена привлекательная, хочется знать обьективное мнение по локейшену...


Думаю смарт від укрбуда на поверсі 15+ зробить не менше 45% в доларах до введення в експлуатацію.

питання як їх отримати при нефіксованій ціні:-), адже вкинути 100% вартостості зразу І чекати 3 роки якось не комільфо.

ага 45% зробить в штани :P
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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