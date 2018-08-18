в новострое полуподвал рулит!
оттепель...мухи проснулись...
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:59
в новострое полуподвал рулит!
оттепель...мухи проснулись...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
реалии нашего городка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:53
Xenon Я писал об это около месяца назад. Скоро жильцы ЦП прочитают объявление о повышении СДПТ с 11+ до 22+ грн., а жители Тетриса с 20+ грн. до 40+ грн. Все дорожает. И кто бы что ни говорил, а зп выросли существенно, в т.ч. и у обслуживающего персонала.
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:55
В экономе такое возможно. В более дорогих домах, где ставят более-менее нормальные лифты - это редкий форс-мажор.
P.S. В Одессе говноеды-застройщики легко могут засандалить могилевские лифты в "бизнес-класс".
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:03
airmax78
Вы с кем пытаетесь дискутировать???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:07
У меня в доме на 10-11-м году один лифт сломался из двух. Сначала назвали одну цифру ремонта, потом сказали молния попала в мотор и цена ремонта выросла. Сбрасывались по 3к с квартиры. Не работал месяцев 4-5.
Видел на Менделеева в старом фонде оригинальный лифт на фотках после замены. У знакомых на Харьковском полностью меняли лифт в старом фонде тоже.
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