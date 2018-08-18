Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Xenon Я писал об это около месяца назад. Скоро жильцы ЦП прочитают объявление о повышении СДПТ с 11+ до 22+ грн., а жители Тетриса с 20+ грн. до 40+ грн. Все дорожает. И кто бы что ни говорил, а зп выросли существенно, в т.ч. и у обслуживающего персонала.
zzzzzz написав:[ В такие моменты даже не знаю нравятся мне квартиры на 25+ этаже или нет )))
Про новые дома такого не слышал. А вот в шлачке сплошь и рядом. Нужно брать сталинки
Будь ласка:
"Жильцы одесского новостроя заявили про неисправный лифт. Также в чатах ЖК сообщают, что подобное происшествие не первое. В 8-й секции сработали ловители в феврале этого года, когда с высоты сорвался лифт с людьми. Ранее такой же случай произошел и в 7-й секции." https://www.048.ua/news/2137871/zilcy-o ... lepom-foto
"В марте прошедшего 2016 года из-за "нечуткости" лифта в расеянской новостройке петербуржец едва не лишился ног. Алексея госпитализировали в Токсовскую больницу, где у него диагностировали полный набор последствий страшного происшествия: переломы обеих ног и таза, гематомы, ссадины, синдром длительного сдавливания обеих ног и несколько рваных ран на правом бедре. " https://life.ru/t/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0 ... tierburgha
"Лифт сорвался с пятого этажа в алматинской новостройке"
В экономе такое возможно. В более дорогих домах, где ставят более-менее нормальные лифты - это редкий форс-мажор. P.S. В Одессе говноеды-застройщики легко могут засандалить могилевские лифты в "бизнес-класс".