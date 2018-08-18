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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3473347434753476>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:59

  hume написав:
  zzzzzz написав:[
В такие моменты даже не знаю нравятся мне квартиры на 25+ этаже или нет )))

Про новые дома такого не слышал. А вот в шлачке сплошь и рядом. Нужно брать сталинки

в новострое полуподвал рулит!

оттепель...мухи проснулись...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

реалии нашего городка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:43

Рост тарифа за ЖКУ в 2 раза (6.5грн до 12.7грн)Зображення
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:53

Xenon Я писал об это около месяца назад. Скоро жильцы ЦП прочитают объявление о повышении СДПТ с 11+ до 22+ грн., а жители Тетриса с 20+ грн. до 40+ грн. Все дорожает. И кто бы что ни говорил, а зп выросли существенно, в т.ч. и у обслуживающего персонала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:55

  Frant написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:[
В такие моменты даже не знаю нравятся мне квартиры на 25+ этаже или нет )))

Про новые дома такого не слышал. А вот в шлачке сплошь и рядом. Нужно брать сталинки

Будь ласка:

"Жильцы одесского новостроя заявили про неисправный лифт.
Также в чатах ЖК сообщают, что подобное происшествие не первое. В 8-й секции сработали ловители в феврале этого года, когда с высоты сорвался лифт с людьми. Ранее такой же случай произошел и в 7-й секции."
https://www.048.ua/news/2137871/zilcy-o ... lepom-foto

"В марте прошедшего 2016 года из-за "нечуткости" лифта в расеянской новостройке петербуржец едва не лишился ног.
Алексея госпитализировали в Токсовскую больницу, где у него диагностировали полный набор последствий страшного происшествия: переломы обеих ног и таза, гематомы, ссадины, синдром длительного сдавливания обеих ног и несколько рваных ран на правом бедре. "
https://life.ru/t/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0 ... tierburgha

"Лифт сорвался с пятого этажа в алматинской новостройке"

https://bnews.kz/ru/news/lift_sorvalsya ... ovostroike

В экономе такое возможно. В более дорогих домах, где ставят более-менее нормальные лифты - это редкий форс-мажор.
P.S. В Одессе говноеды-застройщики легко могут засандалить могилевские лифты в "бизнес-класс".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:03

airmax78
Вы с кем пытаетесь дискутировать??? :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:07

У меня в доме на 10-11-м году один лифт сломался из двух. Сначала назвали одну цифру ремонта, потом сказали молния попала в мотор и цена ремонта выросла. Сбрасывались по 3к с квартиры. Не работал месяцев 4-5.

Видел на Менделеева в старом фонде оригинальный лифт на фотках после замены. У знакомых на Харьковском полностью меняли лифт в старом фонде тоже.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:27

  Бывалый написав:У меня в доме на 10-11-м году один лифт сломался из двух. Сначала назвали одну цифру ремонта, потом сказали молния попала в мотор и цена ремонта выросла. Сбрасывались по 3к с квартиры. Не работал месяцев 4-5.

Видел на Менделеева в старом фонде оригинальный лифт на фотках после замены. У знакомых на Харьковском полностью меняли лифт в старом фонде тоже.

Меня тоже поражают эти аукционы невиданной щедрости: ни с того ни с сего, в доме, где все квартиры давно приватизированы, Киевлифт/Одессалифт меняет лифт. Бесплатно, т.е. даром. И благодарные жильцы тут же начинают его убивать. Хорошо, что это, все-таки, единичные случаи.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Бывалый написав:У меня в доме на 10-11-м году один лифт сломался из двух. Сначала назвали одну цифру ремонта, потом сказали молния попала в мотор и цена ремонта выросла. Сбрасывались по 3к с квартиры. Не работал месяцев 4-5.

Видел на Менделеева в старом фонде оригинальный лифт на фотках после замены. У знакомых на Харьковском полностью меняли лифт в старом фонде тоже.

Меня тоже поражают эти аукционы невиданной щедрости: ни с того ни с сего, в доме, где все квартиры давно приватизированы, Киевлифт/Одессалифт меняет лифт. Бесплатно, т.е. даром. И благодарные жильцы тут же начинают его убивать. Хорошо, что это, все-таки, единичные случаи.


меня тоже удивляют, но мы участвуем и получаем результаты
программ - куча, реально
удивляюсь вильнолюдям, имеющим недвигу в норм локации, игнорирующих эти все возможности
реально, поражаюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:42

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Бывалый написав:У меня в доме на 10-11-м году один лифт сломался из двух. Сначала назвали одну цифру ремонта, потом сказали молния попала в мотор и цена ремонта выросла. Сбрасывались по 3к с квартиры. Не работал месяцев 4-5.

Видел на Менделеева в старом фонде оригинальный лифт на фотках после замены. У знакомых на Харьковском полностью меняли лифт в старом фонде тоже.

Меня тоже поражают эти аукционы невиданной щедрости: ни с того ни с сего, в доме, где все квартиры давно приватизированы, Киевлифт/Одессалифт меняет лифт. Бесплатно, т.е. даром. И благодарные жильцы тут же начинают его убивать. Хорошо, что это, все-таки, единичные случаи.


меня тоже удивляют, но мы участвуем и получаем результаты
программ - куча, реально
удивляюсь вильнолюдям, имеющим недвигу в норм локации, игнорирующих эти все возможности
реально, поражаюсь

В родимом кооперативном БПСе грузовой уже лет 10 как заменён. А вообще, по Оболони случаи замены далеко не единичные
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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