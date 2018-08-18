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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3473347434753476

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:42

Смарт-квартира

Зображення
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:46

Xenon
Это где и где горшок с душем?
Метров всего сколько, 18?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:57

  барабашов написав:Xenon
Это где и где горшок с душем?
Метров всего сколько, 18?

Дверь слева - там горшко-душ (по "китайскому" методу, наверное: дырка, на которую опускается корыто-душ) :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:02

Тут больше фото и ракурсов


https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... b9d4931605

В каментах пишут что это Одесса (судя по надписи на стене в окне и номеру машины)
Xenon
 
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Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:12

  Xenon написав:Тут больше фото и ракурсов


https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... b9d4931605

В каментах пишут что это Одесса (судя по надписи на стене в окне и номеру машины)



17,3 кв.м. - жесть-жесть-жесть
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:16

  Xenon написав:Рост тарифа за ЖКУ в 2 раза (6.5грн до 12.7грн)Зображення



Чудесно, почитал мотивацию, аргументы все притянуты за уши , особенно про стоимость моющих средств :mrgreen:

KAN решил не отставать от общего тренда и начать бабулесики рубить на УК, мо-ло-дцы :mrgreen:

В том районе соседние дома обслуживает ЖЕК-403
Тарифы
7,15 грн /6,37 грн. ( оплата после 20-го числа / до 20-го числа)
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 30 січ, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:24

  zzzzzz написав:
  Xenon написав:Тут больше фото и ракурсов


https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... b9d4931605

В каментах пишут что это Одесса (судя по надписи на стене в окне и номеру машины)



17,3 кв.м. - жесть-жесть-жесть

Зато на родине и своя,с милипутской платой за обслуживание,а толку с поскота приехать в столицу и облизываться на мопы и даже этого квадрата 4 на 4 не иметь.
Лучше потесниться временно,а потом добавить и купить большее,а возможно эту оставить и заиметь "маленький,но личный пенсионный фонд",можно и дитя потом отселить и дать фору новой семье.
А лучше всего жить на съёмном или у мамы есть "вкусные борщи",отлистывать каждый месяц всё больше и больше(плюс кварплата от КАНа рулит),но так и помереть не понятно в каком бабушатнике за приличные деньги или от старческих маразмов стать самим таким же,но быть "перфекционистом" для людей и выглядеть "богато".

п.с. Я например уважаю любое жильё которое куплено за свои,а то как правило куча грамотных мекают и фукают,а оказывается за свою жизнь даже на такое не сподобились,зато гонору)))

Тем более это жильё даст фору по ликвидности,доходности и стоимости обслуживания любому модному мопу!
п.с. это вроде переделанное админздание какого-то завода,кто-то захватил за бесценок,нарезал смартов,отремонтировал и нашёл своих покупателей,всё просто как апельсин.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 30 січ, 2019 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:29

  Xenon написав:Смарт-квартира

посоветуйте плиз, идея была - поставить мобильные домики под сдачу, приблизительно такие, для студентов. Место есть гуд, строить дорого, может у кого опыт есть - как бюджетно такое организовать? Заранее спасибо.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:30

somilitark
Не забудь посчитать стоимость ремонта
Живите своим умом!
zzzzzz
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