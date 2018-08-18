Додано: Сер 30 січ, 2019 19:24

zzzzzz написав: Xenon написав: Тут больше фото и ракурсов





https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... b9d4931605



В каментах пишут что это Одесса (судя по надписи на стене в окне и номеру машины) Тут больше фото и ракурсовВ каментах пишут что это Одесса (судя по надписи на стене в окне и номеру машины)





17,3 кв.м. - жесть-жесть-жесть 17,3 кв.м. - жесть-жесть-жесть

Зато на родине и своя,с милипутской платой за обслуживание,а толку с поскота приехать в столицу и облизываться на мопы и даже этого квадрата 4 на 4 не иметь.Лучше потесниться временно,а потом добавить и купить большее,а возможно эту оставить и заиметь "маленький,но личный пенсионный фонд",можно и дитя потом отселить и дать фору новой семье.А лучше всего жить на съёмном или у мамы есть "вкусные борщи",отлистывать каждый месяц всё больше и больше(плюс кварплата от КАНа рулит),но так и помереть не понятно в каком бабушатнике за приличные деньги или от старческих маразмов стать самим таким же,но быть "перфекционистом" для людей и выглядеть "богато".п.с. Я например уважаю любое жильё которое куплено за свои,а то как правило куча грамотных мекают и фукают,а оказывается за свою жизнь даже на такое не сподобились,зато гонору)))Тем более это жильё даст фору по ликвидности,доходности и стоимости обслуживания любому модному мопу!п.с. это вроде переделанное админздание какого-то завода,кто-то захватил за бесценок,нарезал смартов,отремонтировал и нашёл своих покупателей,всё просто как апельсин.