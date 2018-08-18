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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:57
Дверь слева - там горшко-душ (по "китайскому" методу, наверное: дырка, на которую опускается корыто-душ)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:02
Тут больше фото и ракурсов
В каментах пишут что это Одесса (судя по надписи на стене в окне и номеру машины)
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:12
17,3 кв.м. - жесть-жесть-жесть
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:16
Чудесно, почитал мотивацию, аргументы все притянуты за уши , особенно про стоимость моющих средств
KAN решил не отставать от общего тренда и начать бабулесики рубить на УК, мо-ло-дцы
В том районе соседние дома обслуживает ЖЕК-403
Тарифы
7,15 грн /6,37 грн. ( оплата после 20-го числа / до 20-го числа)
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 30 січ, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:24
Зато на родине и своя,с милипутской платой за обслуживание,а толку с поскота приехать в столицу и облизываться на мопы и даже этого квадрата 4 на 4 не иметь.
Лучше потесниться временно,а потом добавить и купить большее,а возможно эту оставить и заиметь "маленький,но личный пенсионный фонд",можно и дитя потом отселить и дать фору новой семье.
А лучше всего жить на съёмном или у мамы есть "вкусные борщи",отлистывать каждый месяц всё больше и больше(плюс кварплата от КАНа рулит),но так и помереть не понятно в каком бабушатнике за приличные деньги или от старческих маразмов стать самим таким же,но быть "перфекционистом" для людей и выглядеть "богато".
п.с. Я например уважаю любое жильё которое куплено за свои,а то как правило куча грамотных мекают и фукают,а оказывается за свою жизнь даже на такое не сподобились,зато гонору)))
Тем более это жильё даст фору по ликвидности,доходности и стоимости обслуживания любому модному мопу!
п.с. это вроде переделанное админздание какого-то завода,кто-то захватил за бесценок,нарезал смартов,отремонтировал и нашёл своих покупателей,всё просто как апельсин.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 30 січ, 2019 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:29
посоветуйте плиз, идея была - поставить мобильные домики под сдачу, приблизительно такие, для студентов. Место есть гуд, строить дорого, может у кого опыт есть - как бюджетно такое организовать? Заранее спасибо.
осторожно, пишу из провинции
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