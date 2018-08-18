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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3474347534763477

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:10

  zzzzzz написав:
  Xenon написав:Тут больше фото и ракурсов


https://m.facebook.com/media/set/?set=a ... b9d4931605

В каментах пишут что это Одесса (судя по надписи на стене в окне и номеру машины)



17,3 кв.м. - жесть-жесть-жесть


Никуда не годится. Украинцы такое не воспримут. Т.к. едим мы серебряными ложками, а не палочками. В странах с палочками такое проходит. У нас категорически нет.
Как офицерская одномерка на гауптвахте.
Может пойдет разве что как тайное гнездышко для тайных любовных утех. Если звукоизоляция хорошая и совсем недорого.
:oops: :oops: :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:22

  vhata написав:
  Xenon написав:Смарт-квартира

посоветуйте плиз, идея была - поставить мобильные домики под сдачу, приблизительно такие, для студентов. Место есть гуд, строить дорого, может у кого опыт есть - как бюджетно такое организовать? Заранее спасибо.

Как то видел на просторах инета -строят на основе 40 футовый морских контейнеров..даже ничего есть проекты-трансфрмеры.. :mrgreen:
1) https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-z ... 7e9e852aa4
2) http://hyperion.od.ua
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:28

  maza5 написав:Как то видел на просторах инета -строят на основе 40 футовый морских контейнеров..даже ничего есть проекты-трансфрмеры.. :mrgreen:
1) https://www.olx.ua/obyavlenie/budinok-z ... 7e9e852aa4
2) http://hyperion.od.ua

спасибо! Написала пост и подумалось - податок на нерухомисть на такие строения не платится. Укрленлорды слишком расслабленны, пока налог - копейки. Но, возможно, скоро, на шару содержать жилье не выйдет. Погуглила податок на нерухомисть в Сингапуре - жесть.
Налог на недвижимость рассчитывается исходя из ежегодной стоимости аренды аналогичного объекта. Ее каждый год определяет Департамент внутренних налогов с учетом текущих рыночных цен. 4-16% в год от годовой аренды
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:00

  vhata написав:спасибо! Написала пост и подумалось - податок на нерухомисть на такие строения не платится. Укрленлорды слишком расслабленны, пока налог - копейки. Но, возможно, скоро, на шару содержать жилье не выйдет. Погуглила податок на нерухомисть в Сингапуре - жесть.
Налог на недвижимость рассчитывается исходя из ежегодной стоимости аренды аналогичного объекта. Ее каждый год определяет Департамент внутренних налогов с учетом текущих рыночных цен. 4-16% в год от годовой аренды


На примере Америки. Там размер налога на недвижимость устанавливает местная власть и идет в местный бюджет.
Нехилый штат. Типа Нью-Джерси, Мериленд, Вирджиния.
Средний район.
Средний дом.
Средння цена порядка $500 тыщ.
Средняя стоимость его аренды $3 тыщи.
Средний ежегодный налог $5-6 тыщ.
Если сдаешь в аренду, то налог все равно платит собственник.
Весь доход за аренду плюсуешь к своему совокупному доходу и платишь подоходный налог по соответствующей шкале.
Правда, можешь вычитать расходы на ремонт и улучшение дома, а также проценты уплаченные по ипотечному кредиту.
Чего и вам желаю.
А то тут уже по 60 квартир некоторые имеют.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:00

Знакомые имеют бизнес морского отдыха в Украине, как раз на базе контейнеров. Сами их делают или однокомнатный номер с удобствами 14м или семейный двухкомнатный 28м. Каждый год наращивают номерной фонд.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:07

  vhata написав:Укрленлорды слишком расслабленны, пока налог - копейки. Но, возможно, скоро, на шару содержать жилье не выйдет. Погуглила податок на нерухомисть в Сингапуре - жесть.

Конечно укрлэндлорды расслаблены, платят налогов в большинстве своем "что-то около нуля" и считают жестью налог 10% от дохода в Сингапуре ))
Думаю скоро решат вопрос с неуплатой налогов арендодателями.
Причем решение может быть жестоким, в стиле: не заплатил налог с аренды - отдай 2-3 годовых аренды государству в качестве штрафа...
рентабельность придется пересчитывать ))
baffet
 
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