Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В каментах пишут что это Одесса (судя по надписи на стене в окне и номеру машины)
17,3 кв.м. - жесть-жесть-жесть
Никуда не годится. Украинцы такое не воспримут. Т.к. едим мы серебряными ложками, а не палочками. В странах с палочками такое проходит. У нас категорически нет. Как офицерская одномерка на гауптвахте. Может пойдет разве что как тайное гнездышко для тайных любовных утех. Если звукоизоляция хорошая и совсем недорого.
посоветуйте плиз, идея была - поставить мобильные домики под сдачу, приблизительно такие, для студентов. Место есть гуд, строить дорого, может у кого опыт есть - как бюджетно такое организовать? Заранее спасибо.
спасибо! Написала пост и подумалось - податок на нерухомисть на такие строения не платится. Укрленлорды слишком расслабленны, пока налог - копейки. Но, возможно, скоро, на шару содержать жилье не выйдет. Погуглила податок на нерухомисть в Сингапуре - жесть.
Налог на недвижимость рассчитывается исходя из ежегодной стоимости аренды аналогичного объекта. Ее каждый год определяет Департамент внутренних налогов с учетом текущих рыночных цен. 4-16% в год от годовой аренды
vhata написав:спасибо! Написала пост и подумалось - податок на нерухомисть на такие строения не платится. Укрленлорды слишком расслабленны, пока налог - копейки. Но, возможно, скоро, на шару содержать жилье не выйдет. Погуглила податок на нерухомисть в Сингапуре - жесть.
Налог на недвижимость рассчитывается исходя из ежегодной стоимости аренды аналогичного объекта. Ее каждый год определяет Департамент внутренних налогов с учетом текущих рыночных цен. 4-16% в год от годовой аренды
На примере Америки. Там размер налога на недвижимость устанавливает местная власть и идет в местный бюджет. Нехилый штат. Типа Нью-Джерси, Мериленд, Вирджиния. Средний район. Средний дом. Средння цена порядка $500 тыщ. Средняя стоимость его аренды $3 тыщи. Средний ежегодный налог $5-6 тыщ. Если сдаешь в аренду, то налог все равно платит собственник. Весь доход за аренду плюсуешь к своему совокупному доходу и платишь подоходный налог по соответствующей шкале. Правда, можешь вычитать расходы на ремонт и улучшение дома, а также проценты уплаченные по ипотечному кредиту. Чего и вам желаю. А то тут уже по 60 квартир некоторые имеют.
Знакомые имеют бизнес морского отдыха в Украине, как раз на базе контейнеров. Сами их делают или однокомнатный номер с удобствами 14м или семейный двухкомнатный 28м. Каждый год наращивают номерной фонд.
vhata написав:Укрленлорды слишком расслабленны, пока налог - копейки. Но, возможно, скоро, на шару содержать жилье не выйдет. Погуглила податок на нерухомисть в Сингапуре - жесть.
Конечно укрлэндлорды расслаблены, платят налогов в большинстве своем "что-то около нуля" и считают жестью налог 10% от дохода в Сингапуре )) Думаю скоро решат вопрос с неуплатой налогов арендодателями. Причем решение может быть жестоким, в стиле: не заплатил налог с аренды - отдай 2-3 годовых аренды государству в качестве штрафа... рентабельность придется пересчитывать ))