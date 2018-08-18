vhata написав:
спасибо! Написала пост и подумалось - податок на нерухомисть на такие строения не платится. Укрленлорды слишком расслабленны, пока налог - копейки. Но, возможно, скоро, на шару содержать жилье не выйдет. Погуглила податок на нерухомисть в Сингапуре - жесть.
Налог на недвижимость рассчитывается исходя из ежегодной стоимости аренды аналогичного объекта. Ее каждый год определяет Департамент внутренних налогов с учетом текущих рыночных цен. 4-16% в год от годовой аренды
На примере Америки. Там размер налога на недвижимость устанавливает местная власть и идет в местный бюджет.
Нехилый штат. Типа Нью-Джерси, Мериленд, Вирджиния.
Средний район.
Средний дом.
Средння цена порядка $500 тыщ.
Средняя стоимость его аренды $3 тыщи.
Средний ежегодный налог $5-6 тыщ.
Если сдаешь в аренду, то налог все равно платит собственник.
Весь доход за аренду плюсуешь к своему совокупному доходу и платишь подоходный налог по соответствующей шкале.
Правда, можешь вычитать расходы на ремонт и улучшение дома, а также проценты уплаченные по ипотечному кредиту.
Чего и вам желаю.
А то тут уже по 60 квартир некоторые имеют.