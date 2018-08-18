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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:24
remark написав: baffet написав: vhata написав:
Укрленлорды слишком расслабленны, пока налог - копейки. Но, возможно, скоро, на шару содержать жилье не выйдет. Погуглила податок на нерухомисть в Сингапуре - жесть.
Конечно укрлэндлорды расслаблены, платят налогов в большинстве своем "что-то около нуля" и считают жестью налог 10% от дохода в Сингапуре ))
Думаю скоро решат вопрос с неуплатой налогов арендодателями.
Причем решение может быть жестоким, в стиле: не заплатил налог с аренды - отдай 2-3 годовых аренды государству в качестве штрафа...
рентабельность придется пересчитывать ))
Это еще подтолкнет цены вверх, не может недвига быть дешевой при таких налогах)
Главное что-бы у арендаторов нашлось достаточно лишних денег )) Правда вот с этим не складуха, арендные бюджеты вряд-ли вырастут, будут арендовать жилье за тот же бюджет но в худшей локации или с меньшим метражом. Спрос на смарты может подскочить ))) А вот спрос на большие метражи будет снижаться. Но пока что об этом рано думать.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:26
vhata написав: Libo написав:
Надо переходить на трейлеры на колесах. Как в Америке. Зачем слабо мобильные контейнеры? Специальные площадки со всей инфраструктурой. Подъехал на такую площадку.
не, ментально украинцы к этому не готовы. Прикиньте, если где то на осокорках такое сделают - соседи линчуют
Не в города их не пускать … В живописных местах на берегах Днепра, Ворсклы, Сулы, Псла, Хорола … Все равно туда ездят, гадят и сами мучаются … А так чистота, цивилизация и максимальные удобства … Что такой трейлер на построит Харьковский тракторный или Южмаш? Шикарные бочки для нефтянников для Севера делали, для военных в Афган и в Африку … Тоже самое только на колесах ...
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:27
Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:34
Kostia написав:
Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца десятых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Это какая-то сказка,а не предложение.
100 аренд окупаемость это только в теории может быть,на практике трудно реализуемо.
Если у вас есть деньги,то почему бы и нет?
А сколько там метров? 50-70?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:37
vhata написав: baffet написав:
Конечно укрлэндлорды расслаблены, платят налогов в большинстве своем "что-то около нуля" и считают жестью налог 10% от дохода в Сингапуре ))
Думаю скоро решат вопрос с неуплатой налогов арендодателями.
Причем решение может быть жестоким, в стиле: не заплатил налог с аренды - отдай 2-3 годовых аренды государству в качестве штрафа...
рентабельность придется пересчитывать ))
На семью можно на два ЧП иметь 200м2 жилой + 300 нежилой, ихмо вполне хватит для безбедной жизни.
Ты рассуждаешь исходя из своего опыта, и на сегодняшний день это верно.
Но в налоги на депозиты, или что бл...еров вжучат тоже мало кто верил.
Думаю на долгосрок нужно ориентироваться на налоги от аренды не ниже 20%, и это еще если не вычудят что то вроде "индикативных цен аренды", которые выше реальной.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:41
Kostia написав:
Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Думаю игральные салоны платят сейчас одну из самых высоких аренд. Рынок игралки резко перекашивает весь рынок арендной недвижимости.
Константин, а теперь на секундочку представьте что будет с рынком в данном сегменте если с игралкой что-то в конце концов сделают ( или реально запретят, или загонят в фискальное поле и наконец-то обяжут платить реальные налоги )
Живите своим умом!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:45
somilitark написав: Kostia написав:
Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца десятых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Это какая-то сказка,а не предложение.
100 аренд окупаемость это только в теории может быть,на практике трудно реализуемо.
Если у вас есть деньги,то почему бы и нет?
А сколько там метров? 50-70?
Почти угадали
Стремаюсь потому что старый дом и с нежилым не имел дела
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:49
zzzzzz написав: Kostia написав:
Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Думаю игральные салоны платят сейчас одну из самых высоких аренд. Рынок игралки резко перекашивает весь рынок арендной недвижимости.
Константин, а теперь на секундочку представьте что будет с рынком в данном сегменте если с игралкой что-то в конце концов сделают ( или реально запретят, или загонят в фискальное поле и наконец-то обяжут платить реальные налоги )
Сколько пишут о том что ее надо запретить а она только расширяется. Это помещение не подойдет под игралку.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:53
Kostia написав:
Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:54
Kostia написав:
Сколько пишут о том что ее надо запретить а она только расширяется. Это помещение не подойдет под игралку.
Надеюсь вы понимаете что этот беспредел не будет твориться бесконечно. Может конкретно это помещение и не подойдет под игралку, но если игралке прижмут хвосты это окажет влияние на рынок.
До 2008 года лидерами по финансовым возможностям были отделения банков. Потом в лидеры вышли аптеки которые плодились на каждом углу. Сейчас рулят секонды и игралка.
Живите своим умом!
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