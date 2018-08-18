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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 347634773478347934803481>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:24

  remark написав:
  baffet написав:
  vhata написав:Укрленлорды слишком расслабленны, пока налог - копейки. Но, возможно, скоро, на шару содержать жилье не выйдет. Погуглила податок на нерухомисть в Сингапуре - жесть.

Конечно укрлэндлорды расслаблены, платят налогов в большинстве своем "что-то около нуля" и считают жестью налог 10% от дохода в Сингапуре ))
Думаю скоро решат вопрос с неуплатой налогов арендодателями.
Причем решение может быть жестоким, в стиле: не заплатил налог с аренды - отдай 2-3 годовых аренды государству в качестве штрафа...
рентабельность придется пересчитывать ))


Это еще подтолкнет цены вверх, не может недвига быть дешевой при таких налогах)


Главное что-бы у арендаторов нашлось достаточно лишних денег )) Правда вот с этим не складуха, арендные бюджеты вряд-ли вырастут, будут арендовать жилье за тот же бюджет но в худшей локации или с меньшим метражом. Спрос на смарты может подскочить ))) А вот спрос на большие метражи будет снижаться. Но пока что об этом рано думать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:26

  vhata написав:
  Libo написав:Надо переходить на трейлеры на колесах. Как в Америке. Зачем слабо мобильные контейнеры? Специальные площадки со всей инфраструктурой. Подъехал на такую площадку.
не, ментально украинцы к этому не готовы. Прикиньте, если где то на осокорках такое сделают - соседи линчуют :)


Не в города их не пускать … В живописных местах на берегах Днепра, Ворсклы, Сулы, Псла, Хорола … Все равно туда ездят, гадят и сами мучаются … А так чистота, цивилизация и максимальные удобства … Что такой трейлер на построит Харьковский тракторный или Южмаш? Шикарные бочки для нефтянников для Севера делали, для военных в Афган и в Африку … Тоже самое только на колесах ... :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:34

  Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца десятых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?

Это какая-то сказка,а не предложение.
100 аренд окупаемость это только в теории может быть,на практике трудно реализуемо.
Если у вас есть деньги,то почему бы и нет?
А сколько там метров? 50-70?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:37

  vhata написав:
  baffet написав:Конечно укрлэндлорды расслаблены, платят налогов в большинстве своем "что-то около нуля" и считают жестью налог 10% от дохода в Сингапуре ))
Думаю скоро решат вопрос с неуплатой налогов арендодателями.
Причем решение может быть жестоким, в стиле: не заплатил налог с аренды - отдай 2-3 годовых аренды государству в качестве штрафа...
рентабельность придется пересчитывать ))
На семью можно на два ЧП иметь 200м2 жилой + 300 нежилой, ихмо вполне хватит для безбедной жизни.

Ты рассуждаешь исходя из своего опыта, и на сегодняшний день это верно.
Но в налоги на депозиты, или что бл...еров вжучат тоже мало кто верил.
Думаю на долгосрок нужно ориентироваться на налоги от аренды не ниже 20%, и это еще если не вычудят что то вроде "индикативных цен аренды", которые выше реальной.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:41

  Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?


Думаю игральные салоны платят сейчас одну из самых высоких аренд. Рынок игралки резко перекашивает весь рынок арендной недвижимости.
Константин, а теперь на секундочку представьте что будет с рынком в данном сегменте если с игралкой что-то в конце концов сделают ( или реально запретят, или загонят в фискальное поле и наконец-то обяжут платить реальные налоги )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:45

  somilitark написав:
  Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца десятых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?

Это какая-то сказка,а не предложение.
100 аренд окупаемость это только в теории может быть,на практике трудно реализуемо.
Если у вас есть деньги,то почему бы и нет?
А сколько там метров? 50-70?

Почти угадали
Стремаюсь потому что старый дом и с нежилым не имел дела
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:49

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?


Думаю игральные салоны платят сейчас одну из самых высоких аренд. Рынок игралки резко перекашивает весь рынок арендной недвижимости.
Константин, а теперь на секундочку представьте что будет с рынком в данном сегменте если с игралкой что-то в конце концов сделают ( или реально запретят, или загонят в фискальное поле и наконец-то обяжут платить реальные налоги )

Сколько пишут о том что ее надо запретить а она только расширяется. Это помещение не подойдет под игралку.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:53

  Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?


Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:54

  Kostia написав:Сколько пишут о том что ее надо запретить а она только расширяется. Это помещение не подойдет под игралку.


Надеюсь вы понимаете что этот беспредел не будет твориться бесконечно. Может конкретно это помещение и не подойдет под игралку, но если игралке прижмут хвосты это окажет влияние на рынок.
До 2008 года лидерами по финансовым возможностям были отделения банков. Потом в лидеры вышли аптеки которые плодились на каждом углу. Сейчас рулят секонды и игралка.
Живите своим умом!
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