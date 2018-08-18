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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34773478347934803481>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:58

  Бывалый написав:
  Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?


Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.

Помещение небольшое, поэтому в цене аренды можете не сомневаться,тем более продается с арендатором.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:04

  Kostia написав:Помещение небольшое, поэтому в цене аренды можете не сомневаться,тем более продается с арендатором.
интересна причина продажи, если все так хорошо....

Сама подумывю сдыхаться объекта в центре по ряду причин:
- малоадекватные соседи
- центральное отопление (в этом году общедомойой счетчик цена за метр что то около 65 гр :( )
- деревянные перекрытия

Скелет в шкафу какой то может быть - посмотрите проект на подключение ээ и договор с облэнерго.
Востаннє редагувалось vhata в Сер 30 січ, 2019 22:05, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:04

  baffet написав:
  vhata написав:
  baffet написав:Конечно укрлэндлорды расслаблены, платят налогов в большинстве своем "что-то около нуля" и считают жестью налог 10% от дохода в Сингапуре ))
Думаю скоро решат вопрос с неуплатой налогов арендодателями.
Причем решение может быть жестоким, в стиле: не заплатил налог с аренды - отдай 2-3 годовых аренды государству в качестве штрафа...
рентабельность придется пересчитывать ))
На семью можно на два ЧП иметь 200м2 жилой + 300 нежилой, ихмо вполне хватит для безбедной жизни.

Ты рассуждаешь исходя из своего опыта, и на сегодняшний день это верно.
Но в налоги на депозиты, или что бл...еров вжучат тоже мало кто верил.
Думаю на долгосрок нужно ориентироваться на налоги от аренды не ниже 20%, и это еще если не вычудят что то вроде "индикативных цен аренды", которые выше реальной.


Если ориентироваться на ставку налога в Украине выше 8%, то лучше на Украину тогда не ориентироваться вообще.
Польша - налог 8%, Англия - зависит от суммы дохода, до 11500 фунтов в год, налог - 0%, и каждый год минимальная сумма растет.
Так что не все так печально в мире :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:05

  Kostia написав:
  Бывалый написав:
  Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?


Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.

Помещение небольшое, поэтому в цене аренды можете не сомневаться,тем более продается с арендатором.

Думаю там арендатор из сферы "ай тииии" ))
причем контора мелкая, они через год будут расширяться или закроют проект, а у тебя вместо 20 останется реальные 12 в старом здании.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:07

baffet

Я так понял это оно
Вход со двора, окна во двор. 20 баксов за метр - жирновато.

https://100realty.ua/object/373994081
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:09

  zzzzzz написав:baffet

Я так понял это оно
Вход со двора, окна во двор. 20 баксов за метр - жирновато.

https://100realty.ua/object/373994081
если он, то цоколь по нормативам нельзя сдать медикам, если что :(
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бывалый написав:
  Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?


Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.


смешно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:09

  Бывалый написав:Знакомые имеют бизнес морского отдыха в Украине, как раз на базе контейнеров. Сами их делают или однокомнатный номер с удобствами 14м или семейный двухкомнатный 28м. Каждый год наращивают номерной фонд.


Это где такое?
Я в прошлом году ездил поддержать отечественного "курортного" производителя,отдыхал в Железном Порту,так вот по дороге столько бигбордов видел:
продам отель 50 метров от моря,продам базу 200 м от моря,участок столько то,номеров столько то,есть проект по достройке,торг,помогу с кредитом.
продам землю под застройку,продам пару ГА :shock: на окраине села,продам столовую на берегу,на самой набережной были не открывшиеся на сезон клубы\магазины\общепиты,на которых были рекламки "купи меня".
Плюс сказки что люди будут жить в каких-то вагончиках,которые нагреваются летом как сковородка на огне, без полноценных удобств и горячей воды задорого, можно оставить в 90-х или начале нулевых,везде капитальные постройки,строятся новые по принципу самодостаточных смарт квартир,с балконом,бассейнами,рецепшинами,шведскими столами,где 4 или 5 этажей обязательно есть лифт,желательно с отдельным входом через общие балконы,кондёр,удобства,мини кухня на пару "кают",к югу спиной или боком повёрнуты,плюс спросил у хозяйки,это типа полулюкс,она поморщилась и сказала,это друг и конкурент,какой полулюкс,по ценам НЕТ,это будет нам всем конкуренция мощная,цену тут высокую не поставишь,ведь мы в 500 метрах от моря,все хотят максимум 5-10 минут ходьбы,а мы дальше...
Конкуренция бешеная,выручали их сябры,а сейчас бояццо,плюс где не остановишься рассмотреть отель,несколько раз прямо в руки всовывали визитки,с приказками:цена качество отличное,есть разные варианты)))
Так что рынок есть рынок,плюс гали балувани стали во всём.
п.с. большую контейнерную площадку видел на трассе Киев-Одесса,может км 50-70 от столицы,с левой стороны,если смотреть на юг,прямо на поле один на одном,наверное продаются :idea:
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 30 січ, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:10

  vhata написав:
  Kostia написав:Помещение небольшое, поэтому в цене аренды можете не сомневаться,тем более продается с арендатором.
интересна причина продажи, если все так хорошо....

Сама подумывю сдыхаться объекта в центре по ряду причин:
- малоадекватные соседи
- центральное отопление (в этом году общедомойой счетчик цена за метр что то около 65 гр :( )
- деревянные перекрытия

Скелет в шкафу какой то может быть - посмотрите проект на подключение ээ и договор с облэнерго.

Спасибо за советы, а вы не перекладываете расходы на арендаторов?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:12

:evil:
  kingkongovets написав:
Бывалый написав:
  Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?


Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.


смешно

Можно ваше мнение по объекту?
Kostia
 
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