Додано: Сер 30 січ, 2019 22:09

Бывалый написав: Знакомые имеют бизнес морского отдыха в Украине, как раз на базе контейнеров. Сами их делают или однокомнатный номер с удобствами 14м или семейный двухкомнатный 28м. Каждый год наращивают номерной фонд. Знакомые имеют бизнес морского отдыха в Украине, как раз на базе контейнеров. Сами их делают или однокомнатный номер с удобствами 14м или семейный двухкомнатный 28м. Каждый год наращивают номерной фонд.

Это где такое?Я в прошлом году ездил поддержать отечественного "курортного" производителя,отдыхал в Железном Порту,так вот по дороге столько бигбордов видел:продам отель 50 метров от моря,продам базу 200 м от моря,участок столько то,номеров столько то,есть проект по достройке,торг,помогу с кредитом.продам землю под застройку,продам пару ГАна окраине села,продам столовую на берегу,на самой набережной были не открывшиеся на сезон клубы\магазины\общепиты,на которых были рекламки "купи меня".Плюс сказки что люди будут жить в каких-то вагончиках,которые нагреваются летом как сковородка на огне, без полноценных удобств и горячей воды задорого, можно оставить в 90-х или начале нулевых,везде капитальные постройки,строятся новые по принципу самодостаточных смарт квартир,с балконом,бассейнами,рецепшинами,шведскими столами,где 4 или 5 этажей обязательно есть лифт,желательно с отдельным входом через общие балконы,кондёр,удобства,мини кухня на пару "кают",к югу спиной или боком повёрнуты,плюс спросил у хозяйки,это типа полулюкс,она поморщилась и сказала,это друг и конкурент,какой полулюкс,по ценам НЕТ,это будет нам всем конкуренция мощная,цену тут высокую не поставишь,ведь мы в 500 метрах от моря,все хотят максимум 5-10 минут ходьбы,а мы дальше...Конкуренция бешеная,выручали их сябры,а сейчас бояццо,плюс где не остановишься рассмотреть отель,несколько раз прямо в руки всовывали визитки,с приказками:цена качество отличное,есть разные варианты)))Так что рынок есть рынок,плюс гали балувани стали во всём.п.с. большую контейнерную площадку видел на трассе Киев-Одесса,может км 50-70 от столицы,с левой стороны,если смотреть на юг,прямо на поле один на одном,наверное продаются