Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.
Помещение небольшое, поэтому в цене аренды можете не сомневаться,тем более продается с арендатором.
baffet написав:Конечно укрлэндлорды расслаблены, платят налогов в большинстве своем "что-то около нуля" и считают жестью налог 10% от дохода в Сингапуре )) Думаю скоро решат вопрос с неуплатой налогов арендодателями. Причем решение может быть жестоким, в стиле: не заплатил налог с аренды - отдай 2-3 годовых аренды государству в качестве штрафа... рентабельность придется пересчитывать ))
На семью можно на два ЧП иметь 200м2 жилой + 300 нежилой, ихмо вполне хватит для безбедной жизни.
Ты рассуждаешь исходя из своего опыта, и на сегодняшний день это верно. Но в налоги на депозиты, или что бл...еров вжучат тоже мало кто верил. Думаю на долгосрок нужно ориентироваться на налоги от аренды не ниже 20%, и это еще если не вычудят что то вроде "индикативных цен аренды", которые выше реальной.
Если ориентироваться на ставку налога в Украине выше 8%, то лучше на Украину тогда не ориентироваться вообще. Польша - налог 8%, Англия - зависит от суммы дохода, до 11500 фунтов в год, налог - 0%, и каждый год минимальная сумма растет. Так что не все так печально в мире
Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.
Помещение небольшое, поэтому в цене аренды можете не сомневаться,тем более продается с арендатором.
Думаю там арендатор из сферы "ай тииии" )) причем контора мелкая, они через год будут расширяться или закроют проект, а у тебя вместо 20 останется реальные 12 в старом здании.
Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.
смешно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Бывалый написав:Знакомые имеют бизнес морского отдыха в Украине, как раз на базе контейнеров. Сами их делают или однокомнатный номер с удобствами 14м или семейный двухкомнатный 28м. Каждый год наращивают номерной фонд.
Это где такое? Я в прошлом году ездил поддержать отечественного "курортного" производителя,отдыхал в Железном Порту,так вот по дороге столько бигбордов видел: продам отель 50 метров от моря,продам базу 200 м от моря,участок столько то,номеров столько то,есть проект по достройке,торг,помогу с кредитом. продам землю под застройку,продам пару ГА на окраине села,продам столовую на берегу,на самой набережной были не открывшиеся на сезон клубы\магазины\общепиты,на которых были рекламки "купи меня". Плюс сказки что люди будут жить в каких-то вагончиках,которые нагреваются летом как сковородка на огне, без полноценных удобств и горячей воды задорого, можно оставить в 90-х или начале нулевых,везде капитальные постройки,строятся новые по принципу самодостаточных смарт квартир,с балконом,бассейнами,рецепшинами,шведскими столами,где 4 или 5 этажей обязательно есть лифт,желательно с отдельным входом через общие балконы,кондёр,удобства,мини кухня на пару "кают",к югу спиной или боком повёрнуты,плюс спросил у хозяйки,это типа полулюкс,она поморщилась и сказала,это друг и конкурент,какой полулюкс,по ценам НЕТ,это будет нам всем конкуренция мощная,цену тут высокую не поставишь,ведь мы в 500 метрах от моря,все хотят максимум 5-10 минут ходьбы,а мы дальше... Конкуренция бешеная,выручали их сябры,а сейчас бояццо,плюс где не остановишься рассмотреть отель,несколько раз прямо в руки всовывали визитки,с приказками:цена качество отличное,есть разные варианты))) Так что рынок есть рынок,плюс гали балувани стали во всём. п.с. большую контейнерную площадку видел на трассе Киев-Одесса,может км 50-70 от столицы,с левой стороны,если смотреть на юг,прямо на поле один на одном,наверное продаются
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 30 січ, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Kostia написав:Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?
Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.