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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3478347934803481>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав::evil:
  kingkongovets написав:
Бывалый написав:[quote="4567473:Kostia"]Нежилое помещение под офис в самом начале большой житомирской. Фасадная часть здания, высота потолков три с половиной ремонт конца нулевых приличный с мебелью. Цена 2 куе метр. Продается с арендатором, который платит почти 20 уе метр месяц. Какие перспективы дорожая дешевея в этой локации? Вы бы брали?


Если офис закрытого типа(без вала клиентов) то аренда 20 уе метр кажется завышенной там. Знакомые в конце прошлого года сдавали офис в аренду возле Дворца Спорта по 18 уе метр.


смешно

Можно ваше мнение по объекту?[/quote]

так покажите
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:15

  Kostia написав:Спасибо за советы, а вы не перекладываете расходы на арендаторов?
конечно перекладываю. Но очень не люблю зависить от тепла, которым сама не могу управлять. Кто знает, что будет следующей зимой... (под игровые залы, ломбарды не сдаю по религиозным соображениям)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:17

  kingkongovets написав:так покажите

Показывать не буду по понятным причинам, основные характеристики описал, буду рад услышать мнение
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:18

  vhata написав:
  Kostia написав:Спасибо за советы, а вы не перекладываете расходы на арендаторов?
конечно перекладываю. Но очень не люблю зависить от тепла, которым сама не могу управлять. Кто знает, что будет следующей зимой... (под игровые залы, ломбарды не сдаю по религиозным соображениям)

Я не понимаю как вы зависите если счета оплачивают они
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:20

  Kostia написав:Я не понимаю как вы зависите если счета оплачивают они
может случится, что арендаторов просто не будет. У моего соседа пустовали помещения месяцев 9, хотя место бомба. Помните время, когда на многих местах "аренда"
Востаннє редагувалось vhata в Сер 30 січ, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:21

  vhata написав: под игровые залы, ломбарды не сдаю по религиозным соображениям)

Ну ты даешь! И сама в казино не играешь? А как двигаешься? Со своими деньжищами то? Это ж со скуки умереть можно ... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:22

  vhata написав:
  Kostia написав:Я не понимаю как вы зависите если счета оплачивают они
может случится, что арендаторов просто не будет. у моего соседа пустовали помещения месяцев 9

Даже за комуналь не нашел? Может причина в локации? Не представляю чтоб в хорошем месте нельзя было сдать коммерцию. Хотя вам виднее, я тут не практик)
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:23

  Libo написав:
  vhata написав: под игровые залы, ломбарды не сдаю по религиозным соображениям)

Ну ты даешь! И сама в казино не играешь? А как двигаешься? Со своими деньжищами то? Это ж со скуки умереть можно ... :roll:
никакой скуки, сочная жизнь верующего человека :) (тему не развиваем - прийдет Прохожий, будет бурчать)
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:А как двигаешься?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:25

  Kostia написав:Даже за комуналь не нашел? Может причина в локации? Не представляю чтоб в хорошем месте нельзя было сдать коммерцию. Хотя вам виднее, я тут не практик)
нет, он просто жлобливый, (или мудрый) я ему удивлялась, но пришел бомбезный сетевой арендатор (не даром ждал).
осторожно, пишу из провинции
vhata
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