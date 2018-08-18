Вот это объявление подходит под описание.
Как его охарактеризуете ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:26
kingkongovets
Вот это объявление подходит под описание.
Как его охарактеризуете ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:29
Очень похоже, но вы невнимательно читали моё. Кстати, теперь вижу есть выбор
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
неликвид
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:34
из за двора, цоколя или площади?
осторожно, пишу из провинции
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:35
Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))
По Б. Житомирской пардон-бегло прочитал думал Житомирская, так цена более менее приятная по вводным.
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:36
У вас фасад .Да не сходится, в объявлении окна во двор.
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в общем
«на любителя» объект, непросто сдать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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