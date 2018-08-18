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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3478347934803481

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:26

kingkongovets

Вот это объявление подходит под описание.
https://100realty.ua/object/373994081

Как его охарактеризуете ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:29

  zzzzzz написав:kingkongovets

Вот это объявление подходит под описание.
https://100realty.ua/object/373994081

Как его охарактеризуете ?

Очень похоже, но вы невнимательно читали моё. Кстати, теперь вижу есть выбор
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

Вот это объявление подходит под описание.
https://100realty.ua/object/373994081

Как его охарактеризуете ?


неликвид
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:34

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets

Вот это объявление подходит под описание.
https://100realty.ua/object/373994081

Как его охарактеризуете ?


неликвид
из за двора, цоколя или площади?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:35

  somilitark написав:Это где такое?


Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))



По Б. Житомирской пардон-бегло прочитал думал Житомирская, так цена более менее приятная по вводным.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:36

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets

Вот это объявление подходит под описание.
https://100realty.ua/object/373994081

Как его охарактеризуете ?

Очень похоже, но вы невнимательно читали моё. Кстати, теперь вижу есть выбор

У вас фасад .Да не сходится, в объявлении окна во двор.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets

Вот это объявление подходит под описание.
https://100realty.ua/object/373994081

Как его охарактеризуете ?


неликвид
из за двора, цоколя или площади?


в общем
«на любителя» объект, непросто сдать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 3478347934803481
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