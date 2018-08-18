Додано: Сер 30 січ, 2019 23:07

Бывалый написав:

Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90% , причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))



Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))

Как вы себе представляете 90%,это просто анриал,да и что такое сейчас сезон?Я так понял,что июнь месяц сейчас вообще не едет никто,цены просто шаровые даже в начале июля,а уже числа с 20-го августа уже никто не едет,бархатный сезон в сентябре это вообще можно увидеть только в советском кино,но не сейчас.Плюс хохма в том,что я привык если отдых,то это минимум 10 дней,а народ сейчас вообще не понятно как всё планирует,приезжает из Львова и через 3 или 4 дня пакуют чемоданы и вперёд на подуставшей польско б*** домой,плюс засрали соляркой пол двора,выливали её из канистры(ворованная?) и пёрли её через всю страну?)))Так вот ,обычно пока дней 10-12,то успеешь привыкнуть к людям,которых видишь,а тут такой круговорот как у метро,не успела хозяйка всё показать,как они через день сдают уже номер помощнице.Заполняемость хотя бы 60-70% это гуд,нет такого,что люди заехали и живут,пару дней и новых ждут,звонков масса,у хозяйки телефон красный,такое впечатление что инета для людей нет,всё по дисковому телефону набирают и спрашивают.Так вот такого мёда там валом,почему столько людей хотят свалить из этого чудо бизнеса??? да и где такие цены,реально люди лохи,настоящие 5 звёзд с перелётами в приличные курорты дешевле,даже по вашим рассказам Италию почти догнали )))