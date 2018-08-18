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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34793480348134823483>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:35

  somilitark написав:Это где такое?


Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))



По Б. Житомирской пардон-бегло прочитал думал Житомирская, так цена более менее приятная по вводным.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:36

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets

Вот это объявление подходит под описание.
https://100realty.ua/object/373994081

Как его охарактеризуете ?

Очень похоже, но вы невнимательно читали моё. Кстати, теперь вижу есть выбор

У вас фасад .Да не сходится, в объявлении окна во двор.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets

Вот это объявление подходит под описание.
https://100realty.ua/object/373994081

Как его охарактеризуете ?


неликвид
из за двора, цоколя или площади?


в общем
«на любителя» объект, непросто сдать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:45

  Libo написав:А кто он у нас?
Великий канцлер этой ветки или досточтимый мастер всего файненс.уа ? :roll:

Хз, я тут недавно :) Либо, идите в Валютный рынок, тут такие баталии бывают! А когда львы дерутся, обезьяны сидят на дереве )))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:52

kingkongovets

Как думаете, сколько платит за аренду такой магазинчик ?

https://100realty.ua/object/420535093

Был я в том магазинчике, живенький.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:54

Обмін старого столичного житла на нове через забудовника: www.lcmedia.com.ua/news/economycs/34476 ... -poteryami
"Чтобы быстро реализовать проект, застройщик оценивает и выставляет на продажу квартиру на 10-20% ниже ее рыночной стоимости. А это невыгодно собственнику недвижимости". Плюс ще низка мінусів цієї схеми. Але 5% клуш-сміливців забудовники знаходять. Обміняти з втратою 20% від ринку затишний цегляний хрущ біля метрополітену на нову панель без ремонту у декількох кілометрах від цоколя Флая, але у межах Києва ??? Не розумію збоченців-п’ятивідсотників.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:00

  Бывалый написав:Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))




Не знаю как сейчас, но раньше их изготавливали как термосы. Называли бочками или модулями. В них довольно комфортно жили люди в Арктике при -50С и в 50-ти градусную жару в Афгане, по всей Африке и даже в Сахаре. Если еще есть электрика, чтоб подключить кондиционер или обогреватель, то вообще супер. Мебель встроена и все продумано до мелочей. Были нарекания только на койки. Там стояли 4 однушки. По ширине как полки в поезде. Большое неудобство. Спать с тобой всю ночь на такой однушке желатильниц было мало. Да и ты старался выпереть её как можно быстрее, чтоб успеть нормально поспать до развода. :oops: А так жить можно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:07

  Бывалый написав:
Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))


Как вы себе представляете 90%,это просто анриал,да и что такое сейчас сезон?
Я так понял,что июнь месяц сейчас вообще не едет никто,цены просто шаровые даже в начале июля,а уже числа с 20-го августа уже никто не едет,бархатный сезон в сентябре это вообще можно увидеть только в советском кино,но не сейчас.
Плюс хохма в том,что я привык если отдых,то это минимум 10 дней,а народ сейчас вообще не понятно как всё планирует,приезжает из Львова и через 3 или 4 дня пакуют чемоданы и вперёд на подуставшей польско б*** домой,плюс засрали соляркой пол двора,выливали её из канистры(ворованная?) и пёрли её через всю страну?)))
Так вот ,обычно пока дней 10-12,то успеешь привыкнуть к людям,которых видишь,а тут такой круговорот как у метро,не успела хозяйка всё показать,как они через день сдают уже номер помощнице.
Заполняемость хотя бы 60-70% это гуд,нет такого,что люди заехали и живут,пару дней и новых ждут,звонков масса,у хозяйки телефон красный,такое впечатление что инета для людей нет,всё по дисковому телефону набирают и спрашивают.
Так вот такого мёда там валом,почему столько людей хотят свалить из этого чудо бизнеса??? да и где такие цены,реально люди лохи,настоящие 5 звёзд с перелётами в приличные курорты дешевле,даже по вашим рассказам Италию почти догнали )))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:14

  Рыба-сом написав:[q
В родимом кооперативном БПСе грузовой уже лет 10 как заменён. А вообще, по Оболони случаи замены далеко не единичные

Вам повезло, в моём шлачке аутентичный -
семьдесят какого то года. Со всеми атрибутами - спаленными кнопками, ссаками, и надписью "марина б***@ь"
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:18

  hume написав:
  Рыба-сом написав:[q
В родимом кооперативном БПСе грузовой уже лет 10 как заменён. А вообще, по Оболони случаи замены далеко не единичные

Вам повезло, в моём шлачке аутентичный -
семьдесят какого то года. Со всеми атрибутами - спаленными кнопками, ссаками, и надписью "марина б***@ь"


У меня в доме тоже в прошлом году заменили аутентичный.
Укрлифтсервис.
Хороший лифт, ломается чаще чем аутентичный. Первых 6 месяцев поломки 2 раза в неделю стабильно. Бывало что и по 2 раза в день .
Живите своим умом!
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