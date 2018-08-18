Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))
По Б. Житомирской пардон-бегло прочитал думал Житомирская, так цена более менее приятная по вводным.
Обмін старого столичного житла на нове через забудовника: www.lcmedia.com.ua/news/economycs/34476 ... -poteryami "Чтобы быстро реализовать проект, застройщик оценивает и выставляет на продажу квартиру на 10-20% ниже ее рыночной стоимости. А это невыгодно собственнику недвижимости". Плюс ще низка мінусів цієї схеми. Але 5% клуш-сміливців забудовники знаходять. Обміняти з втратою 20% від ринку затишний цегляний хрущ біля метрополітену на нову панель без ремонту у декількох кілометрах від цоколя Флая, але у межах Києва ??? Не розумію збоченців-п’ятивідсотників.
Бывалый написав:Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))
Не знаю как сейчас, но раньше их изготавливали как термосы. Называли бочками или модулями. В них довольно комфортно жили люди в Арктике при -50С и в 50-ти градусную жару в Афгане, по всей Африке и даже в Сахаре. Если еще есть электрика, чтоб подключить кондиционер или обогреватель, то вообще супер. Мебель встроена и все продумано до мелочей. Были нарекания только на койки. Там стояли 4 однушки. По ширине как полки в поезде. Большое неудобство. Спать с тобой всю ночь на такой однушке желатильниц было мало. Да и ты старался выпереть её как можно быстрее, чтоб успеть нормально поспать до развода. А так жить можно.
Бывалый написав: Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))
Как вы себе представляете 90%,это просто анриал,да и что такое сейчас сезон? Я так понял,что июнь месяц сейчас вообще не едет никто,цены просто шаровые даже в начале июля,а уже числа с 20-го августа уже никто не едет,бархатный сезон в сентябре это вообще можно увидеть только в советском кино,но не сейчас. Плюс хохма в том,что я привык если отдых,то это минимум 10 дней,а народ сейчас вообще не понятно как всё планирует,приезжает из Львова и через 3 или 4 дня пакуют чемоданы и вперёд на подуставшей польско б*** домой,плюс засрали соляркой пол двора,выливали её из канистры(ворованная?) и пёрли её через всю страну?))) Так вот ,обычно пока дней 10-12,то успеешь привыкнуть к людям,которых видишь,а тут такой круговорот как у метро,не успела хозяйка всё показать,как они через день сдают уже номер помощнице. Заполняемость хотя бы 60-70% это гуд,нет такого,что люди заехали и живут,пару дней и новых ждут,звонков масса,у хозяйки телефон красный,такое впечатление что инета для людей нет,всё по дисковому телефону набирают и спрашивают. Так вот такого мёда там валом,почему столько людей хотят свалить из этого чудо бизнеса??? да и где такие цены,реально люди лохи,настоящие 5 звёзд с перелётами в приличные курорты дешевле,даже по вашим рассказам Италию почти догнали )))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.