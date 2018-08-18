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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3480348134823483>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Рыба-сом написав:[q
В родимом кооперативном БПСе грузовой уже лет 10 как заменён. А вообще, по Оболони случаи замены далеко не единичные

Вам повезло, в моём шлачке аутентичный -
семьдесят какого то года. Со всеми атрибутами - спаленными кнопками, ссаками, и надписью "марина б***@ь"


щас шоп лифт заменить достаточно в программу 90/10 нырнуть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:21

  hume написав: Со всеми атрибутами - спаленными кнопками, ссаками, и надписью "марина б***@ь"

Это история и духовное наследие,такой нельзя менять! Только ремонт.
У дочки мама одноклассницы говорила,что в соседней панельке 5 месяцев лифт не работал,пока не призвали 1+1,пока всем подъездом не побывали у боксёра,ничего не двигалось,только потом его отремонтировали за полдня несколько рабочих....
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:25

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  Рыба-сом написав:[q
В родимом кооперативном БПСе грузовой уже лет 10 как заменён. А вообще, по Оболони случаи замены далеко не единичные

Вам повезло, в моём шлачке аутентичный -
семьдесят какого то года. Со всеми атрибутами - спаленными кнопками, ссаками, и надписью "марина б***@ь"


У меня в доме тоже в прошлом году заменили аутентичный.
Укрлифтсервис.
Хороший лифт, ломается чаще чем аутентичный. Первых 6 месяцев поломки 2 раза в неделю стабильно. Бывало что и по 2 раза в день .


Это он был в режиме обкатки и притирки с шахтой. Потом будет реже ломаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:26

  Libo написав:Надо переходить на трейлеры на колесах. Как в Америке. Зачем слабо мобильные контейнеры? Специальные площадки со всей инфраструктурой. Подъехал на такую площадку.

Давно о таком говорю. Хочешь рядом с цп запарковал, хочешь на оболонской набережной, а хочешь пощекотать нервы, то можно запарковать на позняки 4а, прямо между домами стенами.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:26

  airmax78 написав:
Это он был в режиме обкатки и притирки с шахтой. Потом будет реже ломаться.

Интересно, на золотой миле тоже так-же новые лифты работают ? :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:27

  hume написав:
  Libo написав:Надо переходить на трейлеры на колесах. Как в Америке. Зачем слабо мобильные контейнеры? Специальные площадки со всей инфраструктурой. Подъехал на такую площадку.

Давно о таком говорю. Хочешь рядом с цп запарковал, хочешь на оболонской набережной, а хочешь пощекотать нервы, то можно запарковать на позняки 4а, прямо между домами стенами.


Или можно сразу под офисом, что-бы не тратить время в пробках 1,5 часа на работу и 1,5 часа после работы :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итоги-2018: чем жил рынок недвижимости

https://gdevkievezhithorosho.com/2019/0 ... %82%D0%B8/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:30

  Бывалый написав:
  somilitark написав:Это где такое?


Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))

Верится с трудом. 3000 грн. в сутки - цена номера в отличной 4-х звездочной гостинице в центре Одессы. Да, летом заполняемость 100%. В пределах тех же 3000 грн. номер в Черном Море прямо на пляже в Затоке. Но кому нужен контейнер за эти деньги... Ну хз, может люди соскучились - в молодости на 7м торговали и мечтали о лакшери контейнере.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 30 січ, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:30

  zzzzzz написав:
У меня в доме тоже в прошлом году заменили аутентичный.
Укрлифтсервис.
Хороший лифт, ломается чаще чем аутентичный. Первых 6 месяцев поломки 2 раза в неделю стабильно. Бывало что и по 2 раза в день .

Блин,а в моём 10-ти летнем домике 3 отиса,нареканий вообще нет,но малый умудрился как-то застрять,пошёл выносить мусор и долго нет его,супруга грит,наверное застрял,я грю:не может быть,наверное курит во дворе с корешем соседским.
Короче вышел,а уже консьерж увидела поломку по нижнему табло и вызвала электрика(живёт напротив в доме),тот открыл двери и мы его вытащили между этажами,был просто сбой,на следующий день приехали с конторы Отис и всё настроили.
Один правда уже был на длительном ремонте,маленький,шкрябал тросами крепко,что там делали не знаю,но он дней 20 не работал.
Есть ещё 4-й лифт,но тот пожарный,доступ к нему перекрыт ещё одними дверями,и они закрыты,а то соседи,наверное в трениках,оставляли там пакеты с мусором,короче закрыли доступ,что бы углами людей не провоцировать на приступы лени,которые дурно пахнут)))
Классно то,что если один лифт выйдет из строя,то есть ещё 3,а поломаться все сразу не могут даже теоретически,ну может лет через 20...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:34

  airmax78 написав:
Это он был в режиме обкатки и притирки с шахтой. Потом будет реже ломаться.

Но есть и 2-й вариант,они долго притирались,но развелись,не сошлись характерами(с) :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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