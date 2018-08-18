щас шоп лифт заменить достаточно в программу 90/10 нырнуть
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
щас шоп лифт заменить достаточно в программу 90/10 нырнуть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:21
Это история и духовное наследие,такой нельзя менять! Только ремонт.
У дочки мама одноклассницы говорила,что в соседней панельке 5 месяцев лифт не работал,пока не призвали 1+1,пока всем подъездом не побывали у боксёра,ничего не двигалось,только потом его отремонтировали за полдня несколько рабочих....
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:25
Это он был в режиме обкатки и притирки с шахтой. Потом будет реже ломаться.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:26
Давно о таком говорю. Хочешь рядом с цп запарковал, хочешь на оболонской набережной, а хочешь пощекотать нервы, то можно запарковать на позняки 4а, прямо между домами стенами.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:26
Интересно, на золотой миле тоже так-же новые лифты работают ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:27
Или можно сразу под офисом, что-бы не тратить время в пробках 1,5 часа на работу и 1,5 часа после работы
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Итоги-2018: чем жил рынок недвижимости
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:30
Верится с трудом. 3000 грн. в сутки - цена номера в отличной 4-х звездочной гостинице в центре Одессы. Да, летом заполняемость 100%. В пределах тех же 3000 грн. номер в Черном Море прямо на пляже в Затоке. Но кому нужен контейнер за эти деньги... Ну хз, может люди соскучились - в молодости на 7м торговали и мечтали о лакшери контейнере.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 30 січ, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:30
Блин,а в моём 10-ти летнем домике 3 отиса,нареканий вообще нет,но малый умудрился как-то застрять,пошёл выносить мусор и долго нет его,супруга грит,наверное застрял,я грю:не может быть,наверное курит во дворе с корешем соседским.
Короче вышел,а уже консьерж увидела поломку по нижнему табло и вызвала электрика(живёт напротив в доме),тот открыл двери и мы его вытащили между этажами,был просто сбой,на следующий день приехали с конторы Отис и всё настроили.
Один правда уже был на длительном ремонте,маленький,шкрябал тросами крепко,что там делали не знаю,но он дней 20 не работал.
Есть ещё 4-й лифт,но тот пожарный,доступ к нему перекрыт ещё одними дверями,и они закрыты,а то соседи,наверное в трениках,оставляли там пакеты с мусором,короче закрыли доступ,что бы углами людей не провоцировать на приступы лени,которые дурно пахнут)))
Классно то,что если один лифт выйдет из строя,то есть ещё 3,а поломаться все сразу не могут даже теоретически,ну может лет через 20...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:34
Но есть и 2-й вариант,они долго притирались,но развелись,не сошлись характерами(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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