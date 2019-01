Додано: Сер 30 січ, 2019 23:46

hume написав: kingkongovets написав: щас шоп лифт заменить достаточно в программу 90/10 нырнуть

С проживающим контингентом это невозможно С проживающим контингентом это невозможно



ошибаетесь

не то шоп я за шлак топил, но мне откровенно претит постанова шо шлак надо сливать по чем возьмут и шо нас спасут онли мопы и вентфасады

ошибаетесь

не то шоп я за шлак топил, но мне откровенно претит постанова шо шлак надо сливать по чем возьмут и шо нас спасут онли мопы и вентфасады

это не так, но мне надоело объяснять азбучные истины борзым неофитам

