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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3480348134823483

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:41

  airmax78 написав:3000 грн. в сутки - цена номера в отличной 4-х звездочной гостинице в центре Одессы. Да, летом заполняемость 100%. В пределах тех же 3000 грн. номер в Черном Море прямо на пляже в Затоке.

Ничеси у вас цены! :shock: :shock: :shock:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:43

  kingkongovets написав:щас шоп лифт заменить достаточно в программу 90/10 нырнуть

С проживающим контингентом это невозможно
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:щас шоп лифт заменить достаточно в программу 90/10 нырнуть

С проживающим контингентом это невозможно


ошибаетесь
не то шоп я за шлак топил, но мне откровенно претит постанова шо шлак надо сливать по чем возьмут и шо нас спасут онли мопы и вентфасады
это не так, но мне надоело объяснять азбучные истины борзым неофитам
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 30 січ, 2019 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:51

  somilitark написав:Как вы себе представляете 90%,это просто анриал,да и что такое сейчас сезон?
Я так понял,что июнь месяц сейчас вообще не едет никто,цены просто шаровые даже в начале июля,а уже числа с 20-го августа уже никто не едет,бархатный сезон в сентябре это вообще можно увидеть только в советском кино,но не сейчас.

Т)))

Гостиничный бизнес на черном море то ещё удовольствие, если брать материковую Украину. Сезон ну очень короткий. Был в июне в Коблево, посмотрел на водичку и поехал домой, хорошо, что заехал по пути из Николаева. Если бы поехал специально, то был бы недоволен. Сезон с июля по конец августа. Бархатный осенний сезон был только в крыму. Вообще в крыму окупаемрсть гостишек была выше, там народ валил с мая по конец сентября. А в том же Коблево многие закрываются 31 агуста.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:57

  kingkongovets написав:[
ошибаетесь
не то шоп я за шлак топил, но мне откровенно претит постанова шо шлак надо сливать по чем возьмут и шо нас спасут онли мопы и вентфасады
это не так, но мне надоело объяснять азбучные истины борзым неофитам

Да я не то, чтобы против шлака, но как то писал про триллер как я штукатурил на лестничной площадке.. в общем народу как то было вообще насрать, они в хлеву прожили последние надцать лет, ну появился мужик который привел все в порядок за свой счёт, ну за@бись. А если бы нет, то так и жили бы в хлеву
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