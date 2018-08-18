Ничеси у вас цены!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:41
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:43
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:46
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ошибаетесь
не то шоп я за шлак топил, но мне откровенно претит постанова шо шлак надо сливать по чем возьмут и шо нас спасут онли мопы и вентфасады
это не так, но мне надоело объяснять азбучные истины борзым неофитам
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 30 січ, 2019 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:51
Гостиничный бизнес на черном море то ещё удовольствие, если брать материковую Украину. Сезон ну очень короткий. Был в июне в Коблево, посмотрел на водичку и поехал домой, хорошо, что заехал по пути из Николаева. Если бы поехал специально, то был бы недоволен. Сезон с июля по конец августа. Бархатный осенний сезон был только в крыму. Вообще в крыму окупаемрсть гостишек была выше, там народ валил с мая по конец сентября. А в том же Коблево многие закрываются 31 агуста.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:57
Да я не то, чтобы против шлака, но как то писал про триллер как я штукатурил на лестничной площадке.. в общем народу как то было вообще насрать, они в хлеву прожили последние надцать лет, ну появился мужик который привел все в порядок за свой счёт, ну за@бись. А если бы нет, то так и жили бы в хлеву
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