Ничеси у вас цены!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:41
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:43
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:46
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ошибаетесь
не то шоп я за шлак топил, но мне откровенно претит постанова шо шлак надо сливать по чем возьмут и шо нас спасут онли мопы и вентфасады
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 31 січ, 2019 02:05, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:51
Гостиничный бизнес на черном море то ещё удовольствие, если брать материковую Украину. Сезон ну очень короткий. Был в июне в Коблево, посмотрел на водичку и поехал домой, хорошо, что заехал по пути из Николаева. Если бы поехал специально, то был бы недоволен. Сезон с июля по конец августа. Бархатный осенний сезон был только в крыму. Вообще в крыму окупаемрсть гостишек была выше, там народ валил с мая по конец сентября. А в том же Коблево многие закрываются 31 агуста.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:57
Да я не то, чтобы против шлака, но как то писал про триллер как я штукатурил на лестничной площадке.. в общем народу как то было вообще насрать, они в хлеву прожили последние надцать лет, ну появился мужик который привел все в порядок за свой счёт, ну за@бись. А если бы нет, то так и жили бы в хлеву
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:10
Та все можна зробити.
І альпійські гірки, і ліфти, і під'їзди, і термомодернізацію фасаду.
Тільки чомусь все в стані сру де хочу і іпаш фасад, а якщо і зробили ремонт то як на тій картинці від Захара.
Зи.Я проти коли на ремонт приватної власності вільнолюдей виділяються кошти з бюджету - як мінімум коли платиш не свої - то не цінуєш.
Всім процвітання!
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почайна таун уже обсуждали?
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:48
Цены узнавали ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:01
По-Чайна-таун,символично )))
Лендлорды! Куча смарт-однушечек под аренду возле метро и рэйкового транспорту "почти на Оболони"! Фас!
ЗЫ то, что газен-нюхен и говнецом несёт от насосной канализации, не должно никого останавливать - доказано Трибекой
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:20
Две первые буквы потом отпадут. По экологии - для китайцев это место за рай будет после их городов.
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