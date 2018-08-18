Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

airmax78 написав: zzzzzz написав: ...

У меня в доме тоже в прошлом году заменили аутентичный.

Укрлифтсервис.

Хороший лифт, ломается чаще чем аутентичный. Первых 6 месяцев поломки 2 раза в неделю стабильно. Бывало что и по 2 раза в день . ...У меня в доме тоже в прошлом году заменили аутентичный.Укрлифтсервис.Хороший лифт, ломается чаще чем аутентичный. Первых 6 месяцев поломки 2 раза в неделю стабильно. Бывало что и по 2 раза в день .



Это он был в режиме обкатки и притирки с шахтой. Потом будет реже ломаться. Это он был в режиме обкатки и притирки с шахтой. Потом будет реже ломаться.

У всех новых лифтов одинаковые "фичи" если плавный пуск это не только комфорт но и экономия электричества, то бестолковая задержка в несколько секунд перед открытием/после закрытия дверей только увеличивает время ожидания в часы пик когда высокая интенсивность эксплуатации. Советские лифты хоть и шумели больше, но ездили быстрее. А в лифтах где поотключали инфракрасные датчики дверей ломаться стали реже, двери от засовывания ноги уже стоЯт наискось буквой Л. И так и не додумались сделать кнопку "отмена" или "сброс" в кабине которая бы сбрасывала контроллер вместе со всеми нажатыми кнопками и позволяла бы разрулить ситуацию зависания/exсeption без вызова аварийки. Тоже скучаю по старым лифтам, они работали лучше.